Руководство "Химок" планирует провести встречу с болельщиками после инцидента с Себаи

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Руководство подмосковного футбольного клуба "Химки" собирается провести встречу с болельщиками после оскорблений с трибун в адрес нападающего из Кот-д'Ивуара Сенина Себаи. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Химок".

В пятницу "Химки" дома сыграли вничью с "Нижним Новгородом" со счетом 1:1 в матче шестого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

"Разумеется, клуб и уполномоченные представители в курсе произошедшего на матче с "Нижним Новгородом" и в данной ситуации полностью поддерживают игрока. В конце встречи наш фан-сектор выражал недовольство реализацией моментов. К сожалению, имели место нелицеприятные высказывания в адрес Сенина, к счастью, они не носили расистской направленности. Клуб "Химки" придерживается принципа нулевой толерантности к любым проявлениям расизма", - говорится в заявлении.

"Тем не менее в нашем клубе, где всегда очень близкие отношения между болельщиками и командой, простое оскорбление также неприемлемо. Эту проблему мы будем решать в диалоге с нашим фанатским объединением. У руководства клуба в планах провести встречу с болельщиками", - добавляется в сообщении.

Себаи 27 лет, он выступает за "Химки" с января 2021 года, в текущем сезоне нападающий провел шесть матчей, в которых отдал одну голевую передачу. "Химки" занимают 12-е место в турнирной таблице, набрав 6 очков. В следующем туре подмосковная команда в гостях сыграет со "Спартаком", встреча пройдет после перерыва на игры сборных.