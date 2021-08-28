Призер Паралимпиады Соловьева рассказала, что Ласицкене является для нее примером

ТОКИО, 28 августа. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене является примером для бронзового призера Паралимпийских игр в беге на 400 м Анастасии Соловьевой. Об этом она рассказала журналистам.

Соловьева преодолела дистанцию за 57,59 секунды. Золото завоевала южноафриканская бегунья Анрун Вейерс (56,05), серебро у представительницы Венесуэлы Лисбели Вера Андраде (57,32). Спортсменки выступали в категории Т47 среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

"Мне кажется, Маша Ласицкене за последние годы стала кумиром для большинства, если не для всех спортсменов России и не только. Я не исключение - Маша является примером для меня, - сказала Соловьева. - Несмотря ни на травмы, ни на какие политические моменты, она доказывает, что можно идти к своей цели и добиваться ее. Маша мотивирует меня и, думаю, она многих мотивирует не сдаваться и побеждать".

Спортсменка не скрывала свои эмоции, общавшись сквозь слезы. "Пока непонятные ощущения, и радость присутствует, и немного огорчение, потому что рассчитывала на более высокий результат, на более высокое место. Я знаю, что готова к этому, но что-то пошло не так, в начале дистанции я побежала быстрее, чем нужно было, и это дало о себе знать. Поэтому в конце я не смогла набежать и догнать соперниц - мне надо было чуть поспокойнее стартовать", - отметила она.

"Я понимаю, что медаль Паралимпиады это круто, но все равно я немножко недовольна собой, есть к чему стремиться. Здесь я еще буду выступать в смешанной эстафете 3 сентября, а на следующий день еще побегу 200 метров. Буду там отрабатывать то, что на 400 метрах не наработала. Очень хочется золота, поэтому буду работать больше, чем могу, а затем следующая цель - Париж (Паралимпиада-2024), и все силы будут направлены на него", - добавила призер Паралимпийских игр.