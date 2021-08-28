Афганские паралимпийцы прибыли в Японию

ТОКИО, 28 августа. /ТАСС/. Два паралимпийца из Афганистана, которые ранее из-за тяжелой ситуации в своей стране не смогли отправиться в Токио для участия в летних Паралимпийских играх, в субботу прибыли в Японию. Об этом со ссылкой на источники сообщило агентство Kyodo .

По его данным, атлеты встретились с главой Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонсом, который поздравил их с прибытием. Ожидается, что афганские паралимпийцы все же выступят на соревнованиях.

Согласно информации Киодо, эвакуация паралимпийцев из Афганистана была совместно организована при поддержке МПК, Управления Верховного комиссара по делам беженцев (УВКБ) ООН, а также ряда государств, включая Великобританию, Австралию и Францию. Спортсмены были вывезены в Париж через Дубай, затем из столицы Франции они отправились в Японию. Прибыв в страну, атлеты прошли въездные процедуры в отдельной части аэропорта, закрытой для посторонних.

Ранее сообщалось, что в Паралимпиаде должны были принять участие два атлета из Афганистана. Среди них Закия Худадади, которая должна была стать первой женщиной, представляющей Афганистан на Паралимпиаде. Планировалось, что сборная прибудет в Токио 17 августа. Однако, как заявили в МПК, из-за ситуации в Афганистане безопасного способа доставить ее в Японию не осталось.

Ситуация в Афганистане обострилась после того, как президент США Джо Байден в апреле объявил о решении завершить операцию в Афганистане. После этого боевики движения "Талибан" (запрещено в РФ) нарастили темпы наступления и 15 августа без боя взяли Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Многие государства эвакуируют из Афганистана своих граждан и сотрудников посольств.

Паралимпийские игры в Токио завершатся 5 сентября.