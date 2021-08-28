Ласицкене квалифицировалась в финал Бриллиантовой лиги

ТАСС, 28 августа. Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене заняла второе место на этапе Бриллиантовой лиги в Париже и квалифицировалась в финал соревнований.

Россиянка преодолела планку на высоте 1,98 м. Первое место с тем же результатом, но с меньшим количеством попыток заняла австралийка Никола Макдермотт, третьей стала украинка Ирина Геращенко (1,95 м).

По результатам пяти этапов Ласицкене набрала 20 очков (россиянка участвовала в трех). Ранее в финал квалифицировались прыгун в высоту Илья Иванюк и прыгунья с шестом Анжелика Сидорова.

В четверг Ласицкене в 25-й раз победила на этапе Бриллиантовой лиги, это лучший результат в истории как женских, так и мужских прыжков в высоту. В августе россиянка стала олимпийской чемпионкой.

Ласицкене 28 лет, в ее активе три победы на мировых первенствах, что является рекордным результатом, две победы на чемпионатах мира в помещении, золото и серебро чемпионатов Европы.

Финал Бриллиантовой лиги состоится 8-9 сентября в Цюрихе.