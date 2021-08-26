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Летние олимпийские виды спорта

Ласицкене в рекордный 25-й раз победила на этапе Бриллиантовой лиги

Россиянка преодолела планку на высоте 1,98 м на этапе в Лозанне
Мария Ласицкене EPA-EFE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT
Описание
Мария Ласицкене
© EPA-EFE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

ТАСС, 26 августа. Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене заняла первое место на этапе Бриллиантовой лиги в швейцарской Лозанне.

Россиянка преодолела планку на высоте 1,98 м. Второе место с тем же результатом, но с большим количеством попыток заняла украинка Ярослава Могучих, третьей стала австралийка Никола Макдермотт (1,95 м).

Ласицкене в 25-й раз победила на этапе Бриллиантовой лиги, это является лучшим результатом в истории как женских, так и мужских прыжков в высоту.

В августе Ласицкене стала олимпийской чемпионкой в прыжках в высоту. Также в активе 28-летней россиянки три победы на чемпионатах мира, что является рекордным результатом, две победы на чемпионатах мира в помещении, золото и серебро чемпионатов Европы.

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