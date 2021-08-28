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Парсонс: МПК до конца верил в возможность прибытия афганских спортсменов на Игры

28 августа двух атлетов через Дубай и Париж доставили в Токио для участия в соревнованиях
Президент Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс EPA-EFE/Joel Marklund
Описание
Президент Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс
© EPA-EFE/Joel Marklund

ТОКИО, 28 августа. /ТАСС/. Члены Международного паралимпийского комитета (МПК) до конца сохраняли надежду на возможность безопасной доставки афганских паралимпийцев в Токио. Об этом заявил глава МПК Эндрю Парсонс, комментарий которого приводит пресс-служба организации.

В субботу тхэквондистка сборной Афганистана Закия Худадади и легкоатлет Хоссейн Расули были доставлены в Токио для участия в Играх. Согласно информации Kyodo, эвакуация паралимпийцев из Афганистана была организована при поддержке МПК, Управления верховного комиссара по делам беженцев (УВКБ) ООН, а также ряда государств, включая Великобританию, Австралию и Францию. Спортсмены были вывезены в Париж через Дубай, затем из столицы Франции они отправились в Японию. Прибыв в страну, атлеты прошли въездные процедуры в отдельной части аэропорта, закрытой для посторонних.

"Двенадцать дней назад нам сообщили, что паралимпийская сборная Афганистана не может поехать в Токио, эта новость потрясла сердца всех участников паралимпийского движения и ударила по обоим спортсменам. Это объявление положило начало глобальной операции, которая привела к их безопасной эвакуации из Афганистана и благополучному прибытию в Токио, - сказал Парсонс. - Мы всегда знали, что существует малая вероятность того, что оба спортсмена смогут принять участие в Паралимпиаде, поэтому афганский флаг был выставлен на церемонии открытия во вторник. Как и все спортсмены на Паралимпиаде, мы никогда не теряли надежды, и теперь, когда Закия и Хоссейн находятся в Паралимпийской деревне вместе с 4 403 другими паралимпийцами, все это демонстрирует замечательную силу спорта".

"Мы продолжим тесно сотрудничать с Закией, Хоссейном и делегацией, чтобы обеспечить необходимую помощь и поддержку как во время Паралимпийских игр в Токио, так и после них", - отметил он.

Паралимпийские игры в Токио завершатся 5 сентября.

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