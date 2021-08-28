Биатлонистку Васильеву на летнем чемпионате мира мотивировало желание купить телевизор

ТАСС, 28 августа. Российская биатлонистка Маргарита Васильева старалась успешно выступить в спринте на летнем чемпионате мира, чтобы заработать маме на телевизор. Об этом она рассказала в эфире "Матч ТВ" после окончания гонки.

В спринте Васильева заняла четвертое место. Для спортсменки чемпионат мира по летнему биатлону в Нове-Место стал первым международным стартом за два года, которые она была вынуждена пропустить в связи с дисквалификацией за нарушение антидопинговых правил.

"На последнем круге тренеры кричали, вели, но это уже от меня зависело, в каком я состоянии. Я сделала все, что могла, тут кричи не кричи, я все равно выкладываюсь полностью, сил на финиш вообще не осталось", - сказала Васильева.

"Не знаю, есть ли тут призовые за четвертое место. У меня мама переезжает в новую квартиру, так она мне написала: "Маргарита, нужен телевизор". Я говорю: "Мама, купим в сентябре". Я бегу и понимаю, что нужно зарабатывать на телевизор", - добавила она.

В мае после окончания срока дисквалификации Васильева сообщила, что ее зарплата составляет 10 тыс. рублей. Позднее стало известно, что речь идет об авансе, в месяц биатлонистка должна была получать 25 тыс. рублей. Включение в резервный состав национальной команды должно позволить ей получать дополнительные средства от Центра спортивной подготовки сборных команд России.