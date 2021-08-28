Лихачев: сборная России по пляжному футболу провела худший период на чемпионате мира

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Российская команда по пляжному футболу провела худший период на чемпионате мира в полуфинальном матче против швейцарцев. Такое мнение журналистам высказал главный тренер сборной России Михаил Лихачев.

В субботу сборная России обыграла команду Швейцарии в серии пенальти. Основное и дополнительное время завершилось со счетом 5:5, в серии пенальти россияне победили со счетом 5:4. Россияне сравняли счет за 19 секунд до истечения основного времени матча.

"Сложно говорить про игру однозначно, потому что начало было очень хорошим, а потом случился ненужный пропущенный гол, который показался лишним, - сказал Лихачев. - Второй период мы провалили, я могу сказать, что, наверное, худший период нашей команды на турнире. Но в третьем сумели отыграться и вытащили матч, ребята молодцы".

"Оставшись с ограниченным ресурсом, кто-то хуже вошел в игру. Потеря Кирилла Романова [из-за удаления], мало людей осталось, а третий период и овертайм практически играли в 5-6 человек, но вытащили", - добавил главный тренер россиян.

В финале россияне сыграют с победителем пары Япония - Сенегал. "Кажется, что матч Россия - Сенегал будет особенным и экзотичным, две разные школы футбола, плюс сенегальские болельщики. Думаю, та атмосфера будет круче. А так обе команды сильные, команда Сенегала физически одаренная в разы других сборных. Не знаю, как сложится, но желаем удачи обеим сборным", - заключил Лихачев.

Чемпионат мира по пляжному футболу проводится раз в два года, впервые мировое первенство проходит в России. С 1995 по 2009 год турнир проводился ежегодно. Под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) мировое первенство проходит с 2005 года. Рекордсменом по победам является сборная Бразилии (14 раз), предыдущий чемпионат мира выиграли португальцы.