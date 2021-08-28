Шкарин: вера болельщиков помогла сборной России выйти в финал чемпионата мира

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Капитан сборной России по пляжному футболу Антон Шкарин поблагодарил болельщиков за поддержку в полуфинальном матче чемпионата мира против команд Швейцарии. Об этом Шкарин рассказал журналистам.

В субботу россияне обыграли швейцарцев и вышли в финал турнира. Основное и дополнительное время завершилось со счетом 5:5, в серии пенальти российская команда победила со счетом 5:4. Шкарин сравнял счет за 19 секунд до истечения основного времени матча.

"Расслабились излишне, играли легко, создавали моменты, а потом во втором периоде неразбериха случилась, почти все растерялись, нужно было переломить ход игры, - сказал Шкарин. - Много времени потратили на то, чтобы переломить игру, но хорошо, что успели. Оставалось несколько секунд, но мы успели, потому что верили, все болельщики верили, спасибо им за это".

"Когда я сравнял счет, я понял, что победим 100%. Потому что просто так не сравнивается за 20 секунд в полуфинале чемпионата мира. Мужицкая победа? Не знаю, вам виднее, наверное, да. На характере победили, потому что верили, сегодня я чувствовал веру болельщиков", - добавил капитан российской команды.

Шкарин признался, что в финале хотел бы сыграть против команды Сенегала. "Команда очень сильна физически, сильнее даже бразильцев. Но тактически у них есть пробелы в игре, а мы это любим, надеюсь, что они будут завтра", - добавил Шкарин.

В другом полуфинале встречаются команды Сенегала и Японии. Финал и игра за третье место пройдут 29 августа.