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Чемпионат мира по пляжному футболу в Москве

Сборная России сыграет с командой Японии в финале чемпионата мира по пляжному футболу

Японцы в своем полуфинале победили сборную Сенегала со счетом 5:2

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Команда Японии победила сборную Сенегала со счетом 5:2 в полуфинальном матче чемпионата мира по пляжному футболу в Москве. Турнир проходит на Фестивальной площади СК "Лужники".

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В финале мирового первенства японские футболисты сыграют со сборной России, которая ранее в субботу в своем полуфинале победила швейцарцев (5:5, 5:4 - пен.). Команды России и Японии играли в одном квартете на групповой стадии турнира, во встрече третьего тура россияне победили со счетом 7:1. Команда Сенегала встретится со швейцарцами в матче за третье место, финал и игра за бронзу пройдут 29 августа.

В четвертьфинале японцы обыграли сборную Таити (5:4), сенегальцы выбили из турнира 14-кратных чемпионов мира бразильцев (5:4). Для японцев московское мировое первенство стало лучшим в истории, ранее они дважды занимали четвертое место (2005, 2019). Сборная Сенегала также проводит свой лучший турнир, команда из Африки не проходила дальше четвертьфинала.

Чемпионат мира по пляжному футболу проводится раз в два года, впервые мировое первенство проходит в России. С 1995 по 2009 год турнир проводился ежегодно. Под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) мировое первенство проходит с 2005 года. Рекордсменом по победам является сборная Бразилии (14 раз), предыдущий чемпионат мира выиграли португальцы. Сборная России побеждала на турнире дважды (2011, 2013), на первенстве 2019 года россияне стали третьими.

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