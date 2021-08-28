Кудашов: "Динамо" на Кубке мэра Москвы проверило готовность к сезону КХЛ

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Московское "Динамо" во время ежегодного предсезонного турнира Кубок мэра Москвы проверило готовность игроков к новому сезону Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом журналистам сообщил главный тренер бело-голубых Алексей Кудашов.

В субботу "Динамо" разгромило пекинский "Куньлунь Ред Стар" со счетом 8:3 в финальном матче и в седьмой раз в истории стало победителем турнира.

"Выиграли, забили много голов, поэтому хорошо [оцениваю матч], но естественно, были моменты, которые не понравились, - сказал Кудашов. - На турнире проверили очень много вещей: в чем готовы, в чем нет, но уже начинаем думать о сезоне. Предсезонка прошла планово, ее даже оценивать пока не надо, потому что была цикличность, нагрузки, был план - он выполнен".

В составе бело-голубых дебютировал канадский нападающий Роб Клинкхаммер, который в пятницу подписал контракт с клубом. "Он прилетел только день назад, поэтому мы даже его игру не будем оценивать. Наша задача была дать почувствовать ему игровой ритм. Может ли он стать партнером Шипачева и Галиева? У нас любой может, без исключения", - добавил специалист.

Бело-голубые выиграли Кубок мэра Москвы в седьмой раз, что является рекордом по данному показателю (2008, 2012, 2014, 2016, 2018, 2019, 2021). На втором месте по количеству трофеев идет ЦСКА (2010, 2011, 2013, 2017), на третьем - "Спартак" (2009, 2015).

Новый сезон КХЛ стартует 1 сентября. "Динамо" проведет первый матч 3 сентября в Москве против минского "Динамо".