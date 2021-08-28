Никоноров: швейцарцы недооценили русских дух в полуфинале ЧМ по пляжному футболу

В субботу сборная России обыграла команду Швейцарии. Основное и дополнительное время завершилось со счетом 5:5, в серии пенальти россияне победили со счетом 5:4. Россияне сравняли счет за 19 секунд до истечения основного времени матча, на счету Никонорова два гола. На 28-й минуте в составе сборной Швейцарии был удален Михаэль Мицев, у российской команды минутой позже удалили Кирилла Романова.

"Сегодня судейство было не предвзятым, но эта красная карточка ударила по уверенности в себе, - сказал Никоноров. - Мы понимали, что это пенальти и нас остается трое, а ведь до этого нас было больше, был момент для гола. Вот это был самый тяжелый момент, я периодически смотрел на время, как оно уходит, я знал, что нам нужно забить, чтобы вернуться в игру. Но тем не менее вера никуда не уходила, благодаря ей забили четвертый и пятый мячи".

"Конечно, благодаря нашим болельщикам мы забили два мяча. Я не сомневаюсь, что швейцарцы были уверены в победе, они вели в два мяча за три минуты до конца. Швейцарцы все делали правильно, но они недооценили наш русский дух, русских характер, веру в себя и болельщиков", - добавил Никоноров.

В финале 29 августа сборная России сыграет с командой Японии, которая обыграла сенегальцев со счетом 5:2.

Чемпионат мира по пляжному футболу проводится раз в два года, впервые мировое первенство проходит в России. С 1995 по 2009 год турнир проводился ежегодно. Под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) мировое первенство проходит с 2005 года. Рекордсменом по победам является сборная Бразилии (14 раз), предыдущий чемпионат мира выиграли португальцы.