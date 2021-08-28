"Ливерпуль" и "Челси" сыграли вничью в матче чемпионата Англии

ТАСС, 28 августа. Футбольный клуб "Ливерпуль" на своем поле сыграл вничью с лондонским "Челси" со счетом 1:1 в матче третьего тура Английской премьер-лиги. Встреча проходила на стадионе "Энфилд".

В составе "Челси" отличился Кай Хаверц (22-я минута), у "Ливерпуля" забил Мохаммед Салах (45+5, с пенальти). В концовке первого тайма главный арбитр после использования системы видеоассистента рефери (VAR) показал красную карточку защитнику лондонцев Рису Джеймсу. Футболисты "Ливерпуля" реализовали 20 последних пенальти, 14 из них исполнил Салах.

Для обеих команд это первый ничейный результат в нынешнем розыгрыше чемпионата, в прошедших двух турах клубы одержали победы. В турнирной таблице лондонская команда располагается на второй строчке с 7 очками в активе, "Ливерпуль" идет третьим (7). В следующем туре "Челси" примет "Астон Виллу" 11 сентября, "Ливерпуль" днем позже встретится в гостях с "Лидсом".