"Арсенал" разгромно проиграл "Манчестер Сити" и опустился на последнее место таблицы АПЛ

В составе победителей голами отметились Илкай Гюндоган (7-я минута), Ферран Торрес (12, 84), Габриэл Жезус (43) и Родри (53). На 35-й минуте красную карточку получил полузащитник лондонского клуба Гранит Джака. С сезона-2016/17, когда он перешел в "Арсенал", он лидирует в лиге по количеству красных карточек с Фернандиньо и Давидом Луисом (по 4).

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета потерпел шестое поражение при одной победе в матчах против наставника манчестерского клуба Хосепа Гвардиолы. Артета входил в тренерский штаб Гвардиолы в "Манчестер Сити" с 2016 по 2019 год. "Манчестер Сити" не проигрывает "Арсеналу" на протяжении 12 матчей Английской премьер-лиги (10 побед, две ничьих), последний раз "Сити" уступил лондонскому клубу в декабре 2015 года (1:2).

"Арсенал" занимает последнее место в таблице АПЛ, уступив во всех трех матчах и не забив ни одного мяча. Манчестерский клуб набрал 6 очков и лидирует в чемпионате.

В следующем туре лондонцы примут 11 сентября "Норвич", "Манчестер Сити" в тот же день сыграет в гостях с "Лестером".