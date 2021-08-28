Чистяков: сборной России не удалось дожать швейцарок в четвертьфинале чемпионата мира

Россиянки проиграли команде Швейцарии в овертайме со счетом 2:3.

"Конечно, наша сборная ехала за медалями, и они об этом говорили во всеуслышанье, поэтому, наверное, задача не выполнена. Хотя чемпионат еще продолжается, но непопадание в четверку сильнейших, я считаю, это все-таки шаг назад, - сказал Чистяков. - Все шло по плану, вели 2:0, забили хорошие и довольно быстрые голы. Надо было дожимать соперника: он был практически в нокдауне, если можно так сказать, но, увы, реализация подводит".

"Ну и, конечно, швейцарки проявили характер, невзирая на то, что их лидер Алина Миллер не играла. Но истинные причины поражения пускай тренерский штаб разбирает и анализирует. Нужно еще играть, отстаивать место в пятерке сильнейших, потому что там тоже будут команды не подарок", - добавил он.

Хватало лидеров, чтобы тащить команду

Специалист высказал свое мнение о подготовке и составе команды. "Сейчас можно сетовать на все что угодно, но все команды были в равных условиях - все знали, что чемпионат мира будет в августе. Да, непривычно, но все начали готовиться к нему, у нас времени было предостаточно, целый месяц. Может, не хватило спарринг-партнеров, так как провели всего одну игру, но, опять же, у всех были приблизительно равные условия, так что перенос - это не оправдание. Здесь надо, наверное, покопаться глубже: по некоторым игрокам есть вопросы, состав неоднозначный, но пусть анализирует тренерский штаб, какие ошибки они допустили", - отметил он.

"Анны [Шохиной] не хватало, но, увы, она только сегодня провела первую тренировку. Она, безусловно, лидер, но в команде есть и другие, было достаточно опытных игроков. [Ольга] Сосина, [Мария] Баталова, [Анна] Шибанова - они должны были тащить команду", - добавил Чистяков.