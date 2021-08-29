В пятый день Паралимпиады в Токио разыграют 64 комплекта наград

ТОКИО, 29 августа. /ТАСС/. Пятый день Паралимпиады станет самым медальным за весь период соревнований. 29 августа на Играх в столице Японии разыграют 64 комплекта наград.

В легкой атлетике определятся имена 20 паралимпийских чемпионов и призеров в беге, прыжках в высоту, прыжках в длину, толкании ядра, метании диска и метании копья. Вторым по количеству разыгрываемых медалей станет плавание - 14 комплектов наград.

В финальных турнирах по настольному теннису разыграют восемь комплектов медалей, еще пять - в дзюдо. По четыре комплекта будет разыграно в гребле, пауэрлифтинге и паратриатлоне. Финал командных соревнований пройдет в стрельбе из лука и фехтовании на колясках, еще по одному комплекту наград разыграют в конном спорте и регби на калясках.

Паралимпийские игры завершатся 5 сентября. В связи с принятыми в декабре 2020 года двухлетними санкциями Всемирного антидопингового агентства российские спортсмены на соревнованиях выступают под аббревиатурой RPC (Паралимпийский комитет России).

По примеру сестры

В воскресенье за медаль Паралимпийских игр в пауэрлифтинге будет бороться 29-летняя Хеда Бериева. Бронзовый призер чемпионата мира, двукратная чемпионка Европы, многократная чемпионка России по пауэрлифтингу среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата пришла в спорт в 2010 году вслед за старшей сестрой.

Уже в 2012 году Бериева стала участницей Паралимпиады в Лондоне. Дебютантка Игр заняла четвертое место в весовой категории до 60 кг. Тогда спортсменка отмечала, что очень волнуется, выступая на своей первой Паралимпиаде, и пока еще не так долго занимается пауэрлифингом, чтобы претендовать на медали. В феврале 2014 года Бериева участвовала в эстафете Паралимпийского огня перед Играми в Сочи.

Следующей Паралимпиадой для Хеды должны были стать Игры в Рио, но в 2016 году российские паралимпийцы не участвовали в соревнованиях. Спортсменка считает своим героем двукратную чемпионку Паралимпийских игр в пауэрлифтинге Тамару Подпальную. И уже в воскресение она постарается сделать первый шаг к тому, чтобы догнать свою героиню по количеству паралимпийских наград.

Бериева выступит в весовой категории до 73 кг.