Роналду в пример. Россияне выиграли четыре золота по итогам дня на Паралимпиаде

ТОКИО, 28 августа. /ТАСС/. Российские паралимпийцы по итогам четвертого соревновательного дня Игр в Токио завоевали четыре золотые медали. Двукратным чемпионом Паралимпиады стал пловец Роман Жданов, выигравший золото в комплексном плавании на дистанции 150 м.

Ранее 23-летний уроженец Горно-Алтайска завоевал золото на дистанции 50 м брассом, установив мировой рекорд. В субботу он также установил мировое достижение с результатом 2 минуты 21,17 секунды, побив свой же рекорд трехмесячной давности (2.22,38). Вторым финишировал израильтянин Ами Омер Дадаон (2.29,48), третьим стал японец Такаюки Сузуки (2.40,53). Спортсмены выступали в категории SM4, у пловцов этого класса есть проблемы с координацией, затрагивающие все четыре конечности, или у них есть движения в руках, но не работают туловище или ноги.

Жданов рассказал, что ставил себе задачу установить мировой рекорд. "Мое преимущество может показаться таким большим, потому что сегодня у меня не было основного соперника из Новой Зеландии, - сказал он. - Передо мной стояла задача улучшить свое время, а так как это был мой мировой рекорд, то, соответственно, была задача и мировой рекорд установить. И я сегодня выложился по максимуму".

Спортсмен не стал сравнивать свои две победы в Токио. "Потому что это были совершенно разные стили плавания, велась совсем разная подготовка к этим дистанциям. Задача выполнена, но еще не до конца - впереди еще четыре дистанции. И силы у меня еще есть", - отметил пловец.

Также в плавании еще одно золото выиграл Андрей Граничка - на дистанции 100 м брассом. Выступая в категории SB5, в которую входят лица с низким ростом, а также имеющие серьезное поражение конечностей или потерю двух конечностей, Граничка установил мировой рекорд с результатом 1 минута 25,13 секунды, опередив испанца Антони Понсе Бертрана (1.26,53) и китайца Ли Цзюньшэня (1.29,01).

Ранее Граничка выиграл серебро в комплексном плавании на 200 м. "Задача состояла в том, чтобы на первом "полтиннике" разогнаться и не отпустить соперника вперед, а на втором выйти вперед и держать ситуацию под контролем, и я даже немного экономил силы. Я хорошо отдохнул после выступления на первой дистанции, сегодня размялся и выступил", - вспомнил он.

Из лыж в атлетику

Первое золото дня россиянам принес Александр Яремчук в беге на 1 500 м. 26-летний уроженец Архангельской области в беге среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА) преодолел дистанцию за 3 минуты 52,08 секунды. Второе место занял представитель Болгарии Християн Стоянов, бронзовую медаль завоевал угандиец Дэвид Эмонг.

Яремчук родился в маленьком селе Шангалы. С рождения его левая рука была короче правой, около двух лет врачи пытались исправить этот недуг, но из-за начавшегося гноения кости ему пришлось ампутировать руку. В спорт Яремчук попал в 10 лет, став заниматься в селе лыжами, но с одной рукой бегать ему было тяжело. Но, как сам признался спортсмен, занятие лыжным спортом дало ему сильную базу, так как помогло "прокачать" сердце.