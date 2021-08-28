Роналду в пример. Россияне выиграли четыре золота по итогам дня на Паралимпиаде

ТОКИО, 28 августа. /ТАСС/. Российские паралимпийцы по итогам четвертого соревновательного дня Игр в Токио завоевали четыре золотые медали. Двукратным чемпионом Паралимпиады стал пловец Роман Жданов, выигравший золото в комплексном плавании на дистанции 150 м.
Ранее 23-летний уроженец Горно-Алтайска завоевал золото на дистанции 50 м брассом, установив мировой рекорд. В субботу он также установил мировое достижение с результатом 2 минуты 21,17 секунды, побив свой же рекорд трехмесячной давности (2.22,38). Вторым финишировал израильтянин Ами Омер Дадаон (2.29,48), третьим стал японец Такаюки Сузуки (2.40,53). Спортсмены выступали в категории SM4, у пловцов этого класса есть проблемы с координацией, затрагивающие все четыре конечности, или у них есть движения в руках, но не работают туловище или ноги.
Жданов рассказал, что ставил себе задачу установить мировой рекорд. "Мое преимущество может показаться таким большим, потому что сегодня у меня не было основного соперника из Новой Зеландии, - сказал он. - Передо мной стояла задача улучшить свое время, а так как это был мой мировой рекорд, то, соответственно, была задача и мировой рекорд установить. И я сегодня выложился по максимуму".
Спортсмен не стал сравнивать свои две победы в Токио. "Потому что это были совершенно разные стили плавания, велась совсем разная подготовка к этим дистанциям. Задача выполнена, но еще не до конца - впереди еще четыре дистанции. И силы у меня еще есть", - отметил пловец.
Также в плавании еще одно золото выиграл Андрей Граничка - на дистанции 100 м брассом. Выступая в категории SB5, в которую входят лица с низким ростом, а также имеющие серьезное поражение конечностей или потерю двух конечностей, Граничка установил мировой рекорд с результатом 1 минута 25,13 секунды, опередив испанца Антони Понсе Бертрана (1.26,53) и китайца Ли Цзюньшэня (1.29,01).
Ранее Граничка выиграл серебро в комплексном плавании на 200 м. "Задача состояла в том, чтобы на первом "полтиннике" разогнаться и не отпустить соперника вперед, а на втором выйти вперед и держать ситуацию под контролем, и я даже немного экономил силы. Я хорошо отдохнул после выступления на первой дистанции, сегодня размялся и выступил", - вспомнил он.
Из лыж в атлетику
Первое золото дня россиянам принес Александр Яремчук в беге на 1 500 м. 26-летний уроженец Архангельской области в беге среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА) преодолел дистанцию за 3 минуты 52,08 секунды. Второе место занял представитель Болгарии Християн Стоянов, бронзовую медаль завоевал угандиец Дэвид Эмонг.
Яремчук родился в маленьком селе Шангалы. С рождения его левая рука была короче правой, около двух лет врачи пытались исправить этот недуг, но из-за начавшегося гноения кости ему пришлось ампутировать руку. В спорт Яремчук попал в 10 лет, став заниматься в селе лыжами, но с одной рукой бегать ему было тяжело. Но, как сам признался спортсмен, занятие лыжным спортом дало ему сильную базу, так как помогло "прокачать" сердце.
В итоге он занимался лыжами до 20 лет, выступив на Паралимпиаде в Сочи в биатлоне, где стал пятым. В 2016 году он начал заниматься легкой атлетикой, сумев выиграть чемпионат Европы и побить рекорд страны на 1 500 м. С 2013 года он живет и тренируется в Санкт-Петербурге, но продолжает выступать на всероссийских соревнованиях за родную область.
"Я был лидером сезона, и сначала тактика была - давить темпом, но ребята стали бежать скоростью, которой я планировал, поэтому "тащить" мне не пришлось - "сел" за спину и ждал момента для атаки. А на последней сотне - спасибо Християну, моему принципиальному сопернику, с которым мы, кстати, хорошо общаемся, он вышел вперед, я за ним отсиделся, и на последней сотне мы все решили. Теперь жду 5 сентября, когда пройдет марафон - будет жарко", - сказал после забега Яремчук, отметив, что в спорте старается равняться ни на кого-нибудь, а на самого Криштиану Роналду, назвав его примером трудолюбия.
Триумф ветеранов в настольном теннисе
Четыре награды российские паралимпийцы выиграли в настольном теннисе. Чемпионкой стала Елена Прокофьева, которая в финале класса 11 (среди спортсменов с интеллектуальными нарушениями) обыграла француженку Леа Ферне со счетом 11:4, 8:11, 11:8, 11:5. 50-летняя спортсменка является двукратной чемпионкой мира, трехкратной чемпионкой Европы. По бронзе выиграли Раиса Чебаника в классе 6 (лица с ПОДА) и Юрий Ноздрунов в классе 9 (лица с ПОДА).
Для 57-летней уроженки молдавского села Оланешты Чебаники медаль в Токио стала второй паралимпийской после золота Лондона. Еще за полгода до лондонских Игр она перенесла сложную операцию на мозге после того, как две недели находилась без сознания, а врачи диагностировали ей невралгию тройничного нерва. Для блокировки невралгии ей вживили пластину, чтобы вернуть возможность передвигаться. В процессе восстановления тогда она похудела на 12 кг, и ее победу в Лондоне можно было назвать сенсацией.
При рождении Чебанике поставили диагноз ДЦП, детство она провела в интернате, занимаясь настольным теннисом и шахматами. Во время выступления еще на первенстве СССР судьбоносной для нее стала встреча с тренером Ольгой Костиной, которая уговорила ее переехать в Москву. Как сама рассказывала спортсменка, ей поступали предложения из других стран, но Россию она не покинула. Чебаника отметила, что здесь она получила все условия для подготовки, учитывая, что в Молдавии ей пришлось тренироваться и в подвале, и на улице.
Бронзу выиграла и самая возрастная участница Паралимпиады в составе сборной России 61-летняя Надежда Пушпашева, выступавшая в классе 2 (лица с ПОДА).
По итогам четвертого соревновательного дня российские спортсмены занимают третье место в медальном зачете (13-7-20). На первой строчке располагается команда Китая (30-21-26), вторыми идут британцы (16-12-15).
Афганцы добрались до Игр
Важным событием на Играх стало прибытие в Токио двух афганских паралимпийцев. Закия Худадади будет первой афганской женщиной, которая выступит на Паралимпиаде, вторым участником от этой страны стал Хоссейн Расули. Оба уже встретились с президентом Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонсом.
"Двенадцать дней назад нам сообщили, что паралимпийская сборная Афганистана не может поехать в Токио, эта новость потрясла сердца всех участников паралимпийского движения и ударила по обоим спортсменам. Это объявление положило начало глобальной операции, которая привела к их безопасной эвакуации из Афганистана и благополучному прибытию в Токио, - приводит слова Парсонса пресс-служба МПК. - Мы всегда знали, что существует малая вероятность того, что оба спортсмена смогут принять участие в Паралимпиаде, поэтому афганский флаг был выставлен на церемонии открытия во вторник. Как и все спортсмены на Паралимпиаде, мы никогда не теряли надежды, и теперь, когда Закия и Хоссейн находятся в Паралимпийской деревне вместе с 4 403 другими паралимпийцами, все это демонстрирует замечательную силу спорта".
С главой МПК встретился в субботу и и. о. президента Паралимпийского комитета России (ПКР), шеф миссии команды ПКР Павел Рожков. Рожков поблагодарил Парсонса за организацию проведения Игр.
"МПК оказывал нам содействие в организации участия спортсменов в международных квалификационных соревнованиях к XVI Паралимпийским играм, классификации и антидопингового тестировании, а также решении других вопросов. Мы пригласили Эндрю Парсонса посетить Всемирные игры Международной федерации колясочников и ампутантов (IWAS), которые пройдут с 2 по 9 октября 2022 года в Сочи и примут более 1 000 спортсменов. Они станут важным этапом в подготовке к летним Паралимпийским играм в Париже в 2024 году. Данные соревнования войдут в календарь МПК, им будет предоставлен рейтинговый статус, в рамках Игр состоится отчетно-выборная генеральная ассамблея IWAS", - сказал он ТАСС.
По словам Рожкова, президент МПК с радостью принял приглашение российской стороны.
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Всего
|1
|Китай
|30
|21
|26
|77
|2
|Великобритания
|16
|12
|15
|43
|3
|Россия
|13
|7
|20
|40
|4
|США
|11
|7
|4
|22
|5
|Украина
|8
|17
|9
|34
|6
|Австралия
|7
|9
|11
|27
|7
|Бразилия
|6
|5
|11
|22
|8
|Нидерланды
|6
|5
|5
|16
|9
|Азербайджан
|6
|0
|2
|8
|10
|Италия
|5
|7
|6
|18