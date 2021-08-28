{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Паралимпиада в Токио

Роналду в пример. Россияне выиграли четыре золота по итогам дня на Паралимпиаде

Российские спортсмены занимают третье место в медальном зачете
Александр Яремчук AP Photo/Eugene Hoshik
Описание
Александр Яремчук
© AP Photo/Eugene Hoshik

ТОКИО, 28 августа. /ТАСС/. Российские паралимпийцы по итогам четвертого соревновательного дня Игр в Токио завоевали четыре золотые медали. Двукратным чемпионом Паралимпиады стал пловец Роман Жданов, выигравший золото в комплексном плавании на дистанции 150 м.

На эту тему
Жданов с мировым рекордом стал паралимпийским чемпионом в комплексном плавании на 150 м
Жданов с мировым рекордом стал паралимпийским чемпионом в комплексном плавании на 150 м

Ранее 23-летний уроженец Горно-Алтайска завоевал золото на дистанции 50 м брассом, установив мировой рекорд. В субботу он также установил мировое достижение с результатом 2 минуты 21,17 секунды, побив свой же рекорд трехмесячной давности (2.22,38). Вторым финишировал израильтянин Ами Омер Дадаон (2.29,48), третьим стал японец Такаюки Сузуки (2.40,53). Спортсмены выступали в категории SM4, у пловцов этого класса есть проблемы с координацией, затрагивающие все четыре конечности, или у них есть движения в руках, но не работают туловище или ноги.

Жданов рассказал, что ставил себе задачу установить мировой рекорд. "Мое преимущество может показаться таким большим, потому что сегодня у меня не было основного соперника из Новой Зеландии, - сказал он. - Передо мной стояла задача улучшить свое время, а так как это был мой мировой рекорд, то, соответственно, была задача и мировой рекорд установить. И я сегодня выложился по максимуму".

Спортсмен не стал сравнивать свои две победы в Токио. "Потому что это были совершенно разные стили плавания, велась совсем разная подготовка к этим дистанциям. Задача выполнена, но еще не до конца - впереди еще четыре дистанции. И силы у меня еще есть", - отметил пловец.

Также в плавании еще одно золото выиграл Андрей Граничка - на дистанции 100 м брассом. Выступая в категории SB5, в которую входят лица с низким ростом, а также имеющие серьезное поражение конечностей или потерю двух конечностей, Граничка установил мировой рекорд с результатом 1 минута 25,13 секунды, опередив испанца Антони Понсе Бертрана (1.26,53) и китайца Ли Цзюньшэня (1.29,01).

Ранее Граничка выиграл серебро в комплексном плавании на 200 м. "Задача состояла в том, чтобы на первом "полтиннике" разогнаться и не отпустить соперника вперед, а на втором выйти вперед и держать ситуацию под контролем, и я даже немного экономил силы. Я хорошо отдохнул после выступления на первой дистанции, сегодня размялся и выступил", - вспомнил он.

Из лыж в атлетику

Первое золото дня россиянам принес Александр Яремчук в беге на 1 500 м. 26-летний уроженец Архангельской области в беге среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА) преодолел дистанцию за 3 минуты 52,08 секунды. Второе место занял представитель Болгарии Християн Стоянов, бронзовую медаль завоевал угандиец Дэвид Эмонг.

Яремчук родился в маленьком селе Шангалы. С рождения его левая рука была короче правой, около двух лет врачи пытались исправить этот недуг, но из-за начавшегося гноения кости ему пришлось ампутировать руку. В спорт Яремчук попал в 10 лет, став заниматься в селе лыжами, но с одной рукой бегать ему было тяжело. Но, как сам признался спортсмен, занятие лыжным спортом дало ему сильную базу, так как помогло "прокачать" сердце.

На эту тему
Россиянин Александр Яремчук стал паралимпийским чемпионом в беге на 1 500 метров
Россиянин Александр Яремчук стал паралимпийским чемпионом в беге на 1 500 метров

В итоге он занимался лыжами до 20 лет, выступив на Паралимпиаде в Сочи в биатлоне, где стал пятым. В 2016 году он начал заниматься легкой атлетикой, сумев выиграть чемпионат Европы и побить рекорд страны на 1 500 м. С 2013 года он живет и тренируется в Санкт-Петербурге, но продолжает выступать на всероссийских соревнованиях за родную область.

"Я был лидером сезона, и сначала тактика была - давить темпом, но ребята стали бежать скоростью, которой я планировал, поэтому "тащить" мне не пришлось - "сел" за спину и ждал момента для атаки. А на последней сотне - спасибо Християну, моему принципиальному сопернику, с которым мы, кстати, хорошо общаемся, он вышел вперед, я за ним отсиделся, и на последней сотне мы все решили. Теперь жду 5 сентября, когда пройдет марафон - будет жарко", - сказал после забега Яремчук, отметив, что в спорте старается равняться ни на кого-нибудь, а на самого Криштиану Роналду, назвав его примером трудолюбия.

Триумф ветеранов в настольном теннисе

Четыре награды российские паралимпийцы выиграли в настольном теннисе. Чемпионкой стала Елена Прокофьева, которая в финале класса 11 (среди спортсменов с интеллектуальными нарушениями) обыграла француженку Леа Ферне со счетом 11:4, 8:11, 11:8, 11:5. 50-летняя спортсменка является двукратной чемпионкой мира, трехкратной чемпионкой Европы. По бронзе выиграли Раиса Чебаника в классе 6 (лица с ПОДА) и Юрий Ноздрунов в классе 9 (лица с ПОДА).

Для 57-летней уроженки молдавского села Оланешты Чебаники медаль в Токио стала второй паралимпийской после золота Лондона. Еще за полгода до лондонских Игр она перенесла сложную операцию на мозге после того, как две недели находилась без сознания, а врачи диагностировали ей невралгию тройничного нерва. Для блокировки невралгии ей вживили пластину, чтобы вернуть возможность передвигаться. В процессе восстановления тогда она похудела на 12 кг, и ее победу в Лондоне можно было назвать сенсацией.

На эту тему
Россиянка Прокофьева выиграла золото паралимпийского турнира по настольному теннису
Россиянка Прокофьева выиграла золото паралимпийского турнира по настольному теннису

При рождении Чебанике поставили диагноз ДЦП, детство она провела в интернате, занимаясь настольным теннисом и шахматами. Во время выступления еще на первенстве СССР судьбоносной для нее стала встреча с тренером Ольгой Костиной, которая уговорила ее переехать в Москву. Как сама рассказывала спортсменка, ей поступали предложения из других стран, но Россию она не покинула. Чебаника отметила, что здесь она получила все условия для подготовки, учитывая, что в Молдавии ей пришлось тренироваться и в подвале, и на улице.

Бронзу выиграла и самая возрастная участница Паралимпиады в составе сборной России 61-летняя Надежда Пушпашева, выступавшая в классе 2 (лица с ПОДА).

По итогам четвертого соревновательного дня российские спортсмены занимают третье место в медальном зачете (13-7-20). На первой строчке располагается команда Китая (30-21-26), вторыми идут британцы (16-12-15).

Афганцы добрались до Игр

Важным событием на Играх стало прибытие в Токио двух афганских паралимпийцев. Закия Худадади будет первой афганской женщиной, которая выступит на Паралимпиаде, вторым участником от этой страны стал Хоссейн Расули. Оба уже встретились с президентом Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонсом.

"Двенадцать дней назад нам сообщили, что паралимпийская сборная Афганистана не может поехать в Токио, эта новость потрясла сердца всех участников паралимпийского движения и ударила по обоим спортсменам. Это объявление положило начало глобальной операции, которая привела к их безопасной эвакуации из Афганистана и благополучному прибытию в Токио, - приводит слова Парсонса пресс-служба МПК. - Мы всегда знали, что существует малая вероятность того, что оба спортсмена смогут принять участие в Паралимпиаде, поэтому афганский флаг был выставлен на церемонии открытия во вторник. Как и все спортсмены на Паралимпиаде, мы никогда не теряли надежды, и теперь, когда Закия и Хоссейн находятся в Паралимпийской деревне вместе с 4 403 другими паралимпийцами, все это демонстрирует замечательную силу спорта".

На эту тему
Парсонс: МПК до конца верил в возможность прибытия афганских спортсменов на Игры
Парсонс: МПК до конца верил в возможность прибытия афганских спортсменов на Игры

С главой МПК встретился в субботу и и. о. президента Паралимпийского комитета России (ПКР), шеф миссии команды ПКР Павел Рожков. Рожков поблагодарил Парсонса за организацию проведения Игр.

"МПК оказывал нам содействие в организации участия спортсменов в международных квалификационных соревнованиях к XVI Паралимпийским играм, классификации и антидопингового тестировании, а также решении других вопросов. Мы пригласили Эндрю Парсонса посетить Всемирные игры Международной федерации колясочников и ампутантов (IWAS), которые пройдут с 2 по 9 октября 2022 года в Сочи и примут более 1 000 спортсменов. Они станут важным этапом в подготовке к летним Паралимпийским играм в Париже в 2024 году. Данные соревнования войдут в календарь МПК, им будет предоставлен рейтинговый статус, в рамках Игр состоится отчетно-выборная генеральная ассамблея IWAS", - сказал он ТАСС.

По словам Рожкова, президент МПК с радостью принял приглашение российской стороны.

Таблица медалей Паралимпиады в Токио
СтранаЗолотоСереброБронзаВсего
1Китай30212677
2Великобритания16121543
3Россия1372040
4США117422
5Украина817934
6Австралия791127
7Бразилия651122
8Нидерланды65516
9Азербайджан6028
10Италия57618

 

Теги
Парсонс, ЭндрюПаралимпиада в Токио
Чемпионат мира по пляжному футболу в Москве
Сборная России вышла в финал домашнего чемпионата мира по пляжному футболу
В полуфинале россияне обыграли швейцарцев в серии пенальти
Сборная России вышла в финал домашнего чемпионата мира по пляжному футболу
Читать полностью