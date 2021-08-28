Жданов с мировым рекордом стал паралимпийским чемпионом в комплексном плавании на 150 м

ТОКИО, 28 августа. /ТАСС/. Россиянин Роман Жданов завоевал золотую медаль Паралимпийских игр в Токио в комплексном плавании на дистанции 150 метров.

Жданов показал результат 2 минуты 21,17 секунды, побив мировой рекорд. Предыдущее достижение принадлежало ему же и было установлено 18 мая 2021 года (2.22,38). Вторым финишировал израильтянин Ами Омер Дадаон (2.29,48), третьим стал японец Такаюки Сузуки (2.40,53).

Спортсмены выступали в категории SM4, у пловцов этого класса есть проблемы с координацией, затрагивающие все четыре конечности, или у них есть движения в руках, но не работают туловище или ноги.

Жданову 23 года, он родился в Горно-Алтайске, начал заниматься спортом в 2013 году, россиянин является заслуженным мастером спорта России. В его активе пять золотых, две серебряные и пять бронзовых наград чемпионатов мира. На чемпионатах Европы он завоевал восемь золотых, две серебряные и пять бронзовых медалей. На Паралимпийских играх в Токио Жданов завоевал золотую медаль в плавании на 50 м брассом, также установив мировой рекорд, и бронзовую медаль в плавании на 100 м вольным стилем.

В медальном зачете Паралимпиады российская команда занимает третье место, в активе спортсменов 12 золотых, 7 серебряных и 15 бронзовых наград. Лидирует сборная Китая (22-14-20), на второй строчке расположились британцы (13-11-15).