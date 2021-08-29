Бобарико: российским хоккеисткам нужно больше верить в свои силы

ТАСС, 29 августа. Хоккеистки сборной России способны на многое, они должны верить в свои силы, чтобы показать максимум. Такое мнение высказал главный тренер национальной команды Евгений Бобарико, комментарий которого приводит пресс-служба Женской хоккейной лиги (ЖХЛ).

На грани вылета из элиты. Российские хоккеистки не вышли в полуфинал чемпионата мира

В субботу сборная России в четвертьфинальном матче чемпионата мира в овертайме уступила сборной Швейцарии со счетом 2:3.

"Такие матчи не только закаляют характер команды, мы должны через это пройти и с честью выйти из сложившейся ситуации, потому что у нас впереди еще есть матчи. Нам нужно настраиваться, биться и дальше доказывать, что мы хорошая команда, что мы умеем играть в хоккей, что девушки умеют играть в хоккей. Но психологические моменты нужно улучшать, чтобы хоккеистки больше верили в свои силы, играли. Нужно показывать максимум, на который игроки способны, а способны они на многое", - сказал Бобарико.

Российская сборная примет участие в утешительном турнире за пятое место. Первые матчи пройдут 29 августа.

Чемпионат мира проходит с 20 по 31 августа. Лидером по количеству побед на чемпионатах мира является сборная Канады (10 титулов), на счету команды США девять выигранных финалов, только эти две команды становились чемпионами мира. На счету российских хоккеисток три бронзовые медали мировых первенств (2001, 2013, 2016).

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) россиянки выступают на турнире под флагом Олимпийского комитета России, вместо гимна в случае побед звучит фрагмент Первого концерта Петра Чайковского.