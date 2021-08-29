Сутормин заменит Петрова в составе сборной России по футболу

ТАСС, 29 августа. Полузащитник петербургского "Зенита" Алексей Сутормин заменит защитника "Краснодара" Сергея Петрова в составе сборной России на матчах отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

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Петров получил повреждение правой голени на тренировке российской сборной в субботу. Как сообщил ТАСС пресс-атташе сборной России Самвел Авакян, Сутормин прибудет в расположение национальной команды 29 августа.

"По результатам проведенного осмотра и дополнительного обследования было выявлено повреждение мышц голени, которое не позволит [Петрову] полноценно готовиться к предстоящим играм, - сказал старший врач сборной России Владимир Хайтин. - Тренерским и медицинским штабами сборной команды совместно с врачами "Краснодара" принято решение о продолжении лечения футболиста в условиях клуба".

Ранее из-за повреждения от состава национальной команды был отцеплен защитник московского "Локомотива" Станислав Магкеев, его заменил Дмитрий Чистяков из "Зенита".

Сутормину 27 лет, в текущем сезоне он провел шесть матчей в Тинькофф - Российской премьер-лиге, забив два гола и отдав одну результативную передачу. Футболист провести дебютный матч за сборную России.

Российская национальная команда в сентябре проведет три матча квалификационного турнира чемпионата мира. 1 сентября подопечные Валерия Карпина сыграют в Москве со сборной Хорватии, 4 сентября - в Никосии с командой Кипра, 7 сентября - в Москве со сборной Мальты.