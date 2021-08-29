Призер Паралимпиады Муратова извинилась перед тренером за то, что не выступила лучше

ТОКИО, 29 августа. /ТАСС/. Бронзовый призер Паралимпийских игр Вера Муратова довольна тем, что завоевала медаль соревнований по пауэрлифтингу, но после их завершения извинилась перед тренером за то, что не смогла показать лучший результат. Об этом спортсменка рассказала журналистам.

Муратова завоевала бронзовую медаль Паралимпиады в весовой категории до 79 кг. Результат россиянки составил 132 кг. Победительницей стала спортсменка из Нигерии Босе Омолайо (141 кг), серебро завоевала украинка Наталья Олейник (133 кг).

"Радость есть, но ощущения смешанные - задачу вроде выполнила, а вроде и не выполнила. Мы ждали большего, но чуть-чуть не хватило мне времени на восстановление после Кубка мира, к сожалению, такое бывает, - пояснила спортсменка. - Мы так долго отбирались на Паралимпийские игры, но вот так случилось, не отменишь тот фактор, что рука сегодня меня подвела. Иногда локоть отстает отстает немного, а у нас по правилам это уже не засчитывается".

"После выступления попросила у тренера прощения. Он расстроен, ожидал большего, да и я старалась. На спортсмена влияет это давление, когда тебе на плечи давит такая ответственность, хочешь и тренеру угодить, и волнение сказывается. Но я безумно рада, что смогла завоевать паралимпийскую медаль", - добавила Муратова.

Муратовой 41 год, она является мастером спорта России международного класса. Россиянка дважды становилась бронзовым призером чемпионатов мира (2014, 2019). Муратовой принадлежит мировой рекорд, установленный в 2021 году (143 кг).