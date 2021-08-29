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Паралимпиада в Токио

Россиянка Муратова завоевала бронзовую медаль Паралимпиады в пауэрлифтинге в весе до 79 кг

Победительницей стала спортсменка из Нигерии Босе Омолайо, серебро завоевала украинка Наталья Олейник
Вера Муратова Александр Рюмин/ТАСС
Описание
Вера Муратова
© Александр Рюмин/ТАСС

ТОКИО, 29 августа. /ТАСС/. Россиянка Вера Муратова завоевала бронзовую медаль Паралимпийских игр в Токио в пауэрлифтинге в весовой категории до 79 кг.

Результат россиянки составил 132 кг. Победительницей стала спортсменка из Нигерии Босе Омолайо (141 кг), серебро завоевала украинка Наталья Олейник (133 кг).

Спортсменки выступают в классе PWL, к нему относятся лица с поражением опорно-двигательного аппарата.

Муратовой 41 год, она является мастером спорта России международного класса. Россиянка дважды становилась бронзовым призером чемпионатов мира (2014, 2019). Муратовой принадлежит мировой рекорд, установленный в 2021 году (143 кг).

В медальном зачете сборная России занимает третье место, российские спортсмены завоевали 14 золотых, 7 серебряных и 21 бронзовую награду. Первое место сохраняет сборная Китая (35-27-27), вторыми идут британцы (20-15-16).

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