Матч Россия - Хорватия в Москве смогут посетить более 20 тысяч зрителей

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Матч сборных России и Хорватии, который пройдет на стадионе "Лужники" в Москве в рамках отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года, смогут посетить более 20 тысяч зрителей. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Матч Россия - Хорватия пройдет 1 сентября, начало - в 21:45 мск.

"Дополнительно к ранее выпущенным 3 000 билетов будет открыта продажа на верхние ярусы трибун A, B, C, доступ на которые получат только вакцинированные (не позднее года с даты второй прививки) и переболевшие (не позднее полугода) коронавирусом зрители. Максимальная разрешенная вместимость данных секторов составит 50%", - говорится в сообщении.