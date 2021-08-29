Путин поздравил российского пловца Черняева с победой на Паралимпиаде в Токио

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил российского пловца Дмитрия Черняева с победой на Паралимпийских играх в Токио в плавании на дистанции 100 метров брассом. Телеграмма опубликована в воскресенье на сайте Кремля.

"Вы упорно шли к этой победе и доказали, что являетесь одним из признанных лидеров мирового паралимпизма. Ваше золото - это воплощение силы духа и воли, результат усердного, неустанного труда", - говорится в поздравлении.

Президент пожелал спортсмену новых достижений в спорте и жизни.

Дмитрий Черняев является заслуженным мастером спорта России. Спортсмен поставил мировой рекорд в плавании на 100 м брассом на Паралимпиаде в Токио, показав результат 1 минута 31,96 секунды. В 2019 году Черняев становился чемпионом мира, а в 2020-м - чемпионом Европы.