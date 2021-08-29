Генсек РФС назвал матч Россия - Хорватия предвестником возвращения зрителей на трибуны

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Матч отборочного турнира к чемпионату мира по футболу 2022 года между сборными России и Хорватии станет предвестником возвращения зрителей на трибуны. Такое мнение высказал генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев, комментарий которого приводит пресс-служба организации.

Матч Россия - Хорватия пройдет 1 сентября, начало - в 21:45 мск. 26 августа РФС объявил о том, что эту игру смогут посетить не более 3 тыс. человек, однако 29 августа союз сообщил о том, что "дополнительно к ранее выпущенным 3 000 билетов будет открыта продажа на верхние ярусы трибун A, B, C, доступ на которые получат только вакцинированные (не позднее года с даты второй прививки) и переболевшие (не позднее полугода) коронавирусом зрители; максимальная разрешенная вместимость данных секторов составит 50%". Как уточнили ТАСС в службе коммуникаций РФС, на игру могут быть допущены до 23 тыс. зрителей; при этом доступ детей на верхние ярусы трибун A, B и C будет запрещен - с учетом того, что несовершеннолетним нельзя вакцинироваться, исключение будет сделано для тех, кто переболел за последние полгода и имеет соответствующую справку с QR-кодом.

"Это отличная новость для сборной России, - сказал Алаев. - Впереди важнейший матч с Хорватией, и на нем команда не останется без поддержки болельщиков. Уверен, этот матч станет предвестником возвращения зрителей на трибуны, а с увеличением числа вакцинированных россиян мы окончательно вернем болельщиков на стадионы, как это уже происходит в ведущих европейских странах".

Сборная России занимает второе место в таблице отборочной группы Н, набрав по итогам трех матчей 6 очков. Лидируют хорваты (6 очков), третье место занимает команда Словакии (5), четвертое - команда Кипра (4), на пятой позиции располагаются словенцы (3), замыкает таблицу сборная Мальты (1).

Всего в отборочном турнире на чемпионат мира принимают участие 55 европейских сборных, они разбиты на 10 групп. Прямые путевки на мировое первенство в Катаре получат только победители групп. Команды, занявшие вторые места, а также две сборные из Лиги наций сыграют в дополнительном раунде квалификации в марте 2022 года, в мини-турнире будут разыграны оставшиеся три путевки.