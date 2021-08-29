Самые зрелищные на воде. В Конаково прошел первый этап чемпионата России по аквабайку

КОНАКОВО /Тверская область/, 29 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Первый этап чемпионата России по аквабайку, мотосерфу и гидрофлайту прошел в акватории Верхней Волги на базе ивент-отеля "Конаково Ривер Клаб". Несмотря на пандемию и связанные с ней проблемы, уровень спортсменов в этом году не упал, а как раз наоборот - значительно вырос, что было отмечено всеми гостями и официальными лицами, посетившими соревнования.

Ершов: уровень Чемезова и Матанцева заметно выше, чем у конкурентов в аквабайке в России

Победителем во фристайле в аквабайке стал Сергей Чемезов. Второе место занял Арсений Матанцев, третье - Михаил Ершов, который также является президентом Федерации водно-моторного спорта России (ФВМСР).

Как признался ТАСС глава федерации, пандемия не остановила прогресс лучших спортсменов страны. "Уровень наших ребят, несмотря на пандемию, подрос еще больше. А Чемезов и Матанцев вообще оторвались от остальных в своем прогрессе. Ребята делают более сложные связки, трюки, это заметно всем", - сказал Ершов.

"Радует, что за время пандемии, несмотря на все трудности, никто не растерял форму. Победитель и призеры выступили на привычном высочайшем уровне", - признался ТАСС первый вице-президент ФВМСР Андрей Краснов.

Больше девушек и детей

Нельзя не отметить, что все больше девушек и детей обращают внимание на водно-моторные виды спорта. По сравнению с предыдущим чемпионатом России их количество увеличилось значительно.

По мнению Ершова, тех, кто идет в водно-моторные виды спорта, подкупает зрелищность. "Мы никогда не будем массовым видом спорта. Но мы самые зрелищные на воде", - сказал он.

У женщин победительницей стала Екатерина Мишенина. В нижнем фристайле лучшим стал Андрей Волхонов. В дисциплине "детский фристайл" победил Федор Епишин. При этом самому юному участнику чемпионата России лишь 7 лет - Тимофей Татур из Ульяновска выступал в дисциплине "гидрофлайт".

В воскресенье состоялись финальные соревнования в одной из самых зрелищных дисциплин - гидрофлайте. Победителем стал Андрей Смирнов. Второе место занял Алексей Мишустин, третье - Александр Барс.

Второй этап чемпионата России пройдет 10-11 сентября в Москве. "В Конаково прошел первый этап, который был запланирован на начало июля в Петербурге, но его перенесли из-за ковида. Коронавирус ударил по всем, - сказал Ершов. - Но к счастью, чемпионат состоялся, нам повезло с погодой, и на первом этапе выступили все сильнейшие спортсмены. Второй этап пройдет в сентябре на гребном канале в Крылатском, надеемся, что будет больше спортсменов и больше зрителей".