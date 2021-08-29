Вратарь сборной России Гилерме начал тренироваться в общей группе перед игрой с хорватами

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Вратарь московского "Локомотива" и сборной России по футболу Маринато Гилерме приступил к тренировкам в общей группе в преддверии матча отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года против команды Хорватии. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе сборной России.

Матч Россия - Хорватия состоится 1 сентября в Москве на стадионе "Лужники"; начало игры - 21:45 мск. Сборная под руководством нового главного тренера Валерия Карпина, для которого эта встреча станет дебютной, тренируется на базе в подмосковном Новогорске. Занятия, за исключением 28 и 31 августа, проходят в закрытом для СМИ режиме. В субботу Гилерме принял участие в разминке, после чего отправился заниматься индивидуально в тренажерный зал. Как объяснил Карпин, вратарь не тренировался вместе с командой из-за небольшого воспаления ахиллова сухожилия.

В общей сложности в тренировке приняли участие 26 из 29 вызванных на сбор футболистов. В воскресенье к занятиям вместе с командой приступил полузащитник "Валенсии" Денис Черышев, который 27 августа в матче третьего тура чемпионата Испании помог своей команде обыграть "Алавес" (3:0), отметившись голевой передачей. Также начали тренироваться защитник и полузащитник петербургского "Зенита" Дмитрий Чистяков и Алексей Сутормин, вызванные вместо получивших травмы игроков обороны "Локомотива" и "Краснодара" Станислава Магкеева и Сергея Петрова. Полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук, 28 августа принявший участие в матче второго тура чемпионата Италии против "Болоньи" (0:0), и вратарь "Байера" Андрей Лунев, оставшийся в запасе во встрече третьего тура чемпионата Германии против "Аугсбурга" (4:1), прибудут в расположение сборной России в воскресенье вечером.

Сборная России занимает второе место в таблице отборочной группы Н, набрав по итогам трех матчей 6 очков. Лидируют хорваты (6 очков), третье место занимает команда Словакии (5), четвертое - команда Кипра (4), на пятой позиции располагаются словенцы (3), замыкает таблицу сборная Мальты (1). В сентябре национальная команда также сыграет с киприотами (4 сентября, Никосия, стадион ГСП) и мальтийцами (7 сентября, Москва, "Открытие Банк Арена").

Всего в отборочном турнире на чемпионат мира принимают участие 55 европейских сборных, они разбиты на 10 групп. Прямые путевки на мировое первенство в Катаре получат только победители групп. Команды, занявшие вторые места, а также две сборные из Лиги наций сыграют в дополнительном раунде квалификации в марте 2022 года, в мини-турнире будут разыграны оставшиеся три путевки.