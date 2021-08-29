Дожди-пистолеты. Ферстаппен выиграл Гран-при Бельгии, проехав три круга за пейс-каром

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Нидерландский пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен признан победителем гонки 12-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при Бельгии. При этом как таковой гонки не было - из-за непогоды пилоты проехали три круга за машиной безопасности (пейс-каром) за почти четыре часа.

Месячная пауза в чемпионате прошла без особых новостей в мире "Формулы-1". Наиболее интересной из них, но не сенсационной стало объявление о том, что двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо останется в "королевских гонках" еще на один сезон - 40-летний испанец активировал опцию продления контракта с командой "Альпин". А уже непосредственно во время уик-энда в Бельгии руководство "Формулы-1" объявило об изменениях в календаре оставшейся части сезона.

Было решено отказаться от идеи проведения 23 гонок в сезоне, их будет на одну меньше. Место отмененного этапа в Японии (8-10 октября) занял Гран-при Турции, который изначально должен был пройти неделей ранее, также на неделю вперед сместились этапы в Мексике и Бразилии - они пройдут 5-7 ноября и 12-14 ноября соответственно. Остальные этапы сохранили свои изначальные даты - Гран-при Нидерландов состоится 3-5 сентября, Италии - 10-12 сентября, России - 24-26 сентября, США - 22-24 октября, Саудовской Аравии - 3-5 декабря, ОАЭ - 10-12 декабря. Место запланированного на 19-21 ноября этапа будет объявлено позднее.

Пятничные свободные заезды Гран-при Бельгии запомнились вылетами и разбитыми болидами Ферстаппена и монегаска Шарля Леклера из "Феррари". При этом нидерландцу это не помешало выиграть вторую сессию тренировочных заездов, первая осталась за финским пилотом "Мерседеса" Валттери Боттас. В субботу в третьей практике Ферстаппен подтвердил свою скорость, но уже в дождливых условиях. До старта квалификации погода не улучшилась, и гонщики начали заезды на обильно залитой дождем трассе.

Первый сегмент был отложен на несколько минут, но прошел без происшествий и сюрпризов, во втором трасса успела слегка подсохнуть и пилоты проходили круги в более комфортных условиях. Но перед началом третьего сегмента дождь вновь зарядил, однако организаторы в этот раз не стали откладывать старт заездов и это привело к аварии - британец Ландо Норрис из "Макларена", который выиграл первые два сегмента квалификации, не справился с управлением в одной из самых известных связок поворотов в "Формуле-1" "Красной воде" и на высокой скорости врезался в барьер. Болид был полностью разбит, гонщик смог самостоятельно его покинуть, после чего был отправлен в госпиталь на обследование, которое не выявило у него серьезных травм. Заезды были остановлены почти на час.

После их возобновления борьба за поул продолжилась и ее победителем стал Ферстаппен, но главный сюрприз преподнес британец Джордж Расселл. Гонщик, выступающий за одного из аутсайдеров чемпионата - команду "Уильямс", в очередной раз прыгнул выше головы, выжав максимум из не самого быстрого болида и в непростых погодных условиях показав второй результат. При этом британец смог опередить ставшего третьим семикратного чемпиона мира соотечественника Льюиса Хэмилтона из "Мерседеса", напарником которого может стать в следующем сезоне. Россиянин Никита Мазепин из "Хааса" неплохо начал уик-энд, выиграв у партнера по команде немца Мика Шумахера первые две сессии свободных заездов, но в субботу оказался позади сына семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера, привычно заняв последнее место в квалификации.

Гонка

В воскресенье погода не улучшилась, весь день дождь в Спа то шел, то прекращался, перед стартом гонки трасса была достаточно мокрой. На установочном круге не справился с управлением и врезался в барьер мексиканец Серхио Перес ("Ред Булл"). Дирекция этапа приняла решение отложить старт гонки. Первая попытка стартовать была предпринята спустя 25 минут - гонщики за машиной безопасности проехали два круга (один из них прогревочный, который не шел в зачет гонки), после чего их отправили на пит-лейн дальше ждать лучших погодных условий.

Вторая попытка стартовать была предпринята спустя почти три часа, пилоты снова проехали за машиной безопасности два круга, после чего гонка вновь была остановлена, на сей раз окончательно. Пройденных кругов было достаточно для того, чтобы считать гонку состоявшейся, но поскольку не было преодолено 75% дистанции, пилоты топ-10 получили половину очков. Такое произошло всего в шестой раз в истории "Формулы-1".

Ферстаппен одержал шестую победу в сезоне и сократил отставание от лидирующего в чемпионате и ставшего в Бельгии третьим Хэмилтона до трех очков. Второе место в гонке Гран-при Бельгии занял Расселл, для него это первый подиум в карьере, для "Уильямса" - первый с Гран-при Азербайджана 2017 года. Мазепин же стал 17-м (за счет вылета Переса и штрафов канадца Лэнса Стролла из "Астон Мартин" и финна Кими Райкконена из "Альфа Ромео") и показал самый быстрый круг, который был зафиксирован, несмотря на режим машины безопасности. Правда дополнительного балла он не заработал, поскольку для этого необходимо финишировать в топ-10. Шумахер в итоговом протоколе расположился на 16-й позиции.

В рамках Гран-при Бельгии состоялись пятые этапы женского чемпионата W Series ("Даблъю сериес") и "Формулы-3", в которых выступают пилоты программы развития российского автоспорта SMP Racing ("Эс-эм-пи рейсинг") Ирина Сидоркова и Александр Смоляр. 18-летняя российская гонщица вынуждена была пропустить этап - по прилете в Бельгию ее тест на коронавирус дал положительный результат и она была отправлена на карантин. Смоляр все гонки этапа завершил в очковой зоне: в первой он стал 10-м, во второй - восьмым, в третьей - третьим. После пяти этапов Смоляр идет пятым в личном зачете.

Следующие этапы "Формулы-1", "Формулы-3" и W Series пройдут в Нидерландах с 3 по 5 сентября.