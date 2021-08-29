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Чемпионат мира по пляжному футболу в Москве

Главный тренер назвал игроков сборной России по пляжному футболу настоящими патриотами

Михаил Лихачев отметил, что футболисты сделали все, чтобы на домашнем турнире порадовать страну

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Все футболисты сборной России, игравшие на чемпионате мира по пляжному футболу, достойны того, чтобы их называли патриотами своей страны. Об этом журналистам заявил главный тренер сборной России Михаил Лихачев.

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"Первая победа, как первый ребенок, особенная, через две недели ей будет 10 лет. Мы верим, что РФС организует нам какой-нибудь роскошный банкет и мы посидим вместе с тем составом и этим, - сказал Лихачев. - Вторая победа на далеком острове Таити была очень тяжелой, похожей на эту. А здесь, дома, мы этого очень хотели. Я безумно счастлив, не могу передать свои ощущения, счастлив и горд за нашу команду, наших ребят".

"Хочу отметить наш тренерский и административный штаб, который день и ночь работал, нашего оператора и моих помощников Андрей Бухлицкого и Илью Леонова. Особые слова в адрес наших футболистов, это настоящие 14 патриотов России, которые делали все возможное, чтобы ее порадовать", - добавил он.

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