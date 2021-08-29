Главный тренер назвал игроков сборной России по пляжному футболу настоящими патриотами

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Все футболисты сборной России, игравшие на чемпионате мира по пляжному футболу, достойны того, чтобы их называли патриотами своей страны. Об этом журналистам заявил главный тренер сборной России Михаил Лихачев.

Сборная России выиграла домашний турнир и стала трехкратным чемпионом мира (2011, 2013, 2021).

"Первая победа, как первый ребенок, особенная, через две недели ей будет 10 лет. Мы верим, что РФС организует нам какой-нибудь роскошный банкет и мы посидим вместе с тем составом и этим, - сказал Лихачев. - Вторая победа на далеком острове Таити была очень тяжелой, похожей на эту. А здесь, дома, мы этого очень хотели. Я безумно счастлив, не могу передать свои ощущения, счастлив и горд за нашу команду, наших ребят".

"Хочу отметить наш тренерский и административный штаб, который день и ночь работал, нашего оператора и моих помощников Андрей Бухлицкого и Илью Леонова. Особые слова в адрес наших футболистов, это настоящие 14 патриотов России, которые делали все возможное, чтобы ее порадовать", - добавил он.