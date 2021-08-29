Сборная России выиграла домашний чемпионат мира по пляжному футболу

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Команда России со счетом 5:2 победила сборную Японии в финальном матче чемпионата мира по пляжному футболу в Москве. Турнир проходил на Фестивальной площади СК "Лужники".

В составе российской команды мячи забили Федор Земсков (4-я минута), Юрий Крашенинников (13, 34), Андрей Новиков (15) и Артур Папоротный (19). У японцев дублем отметился Такуйя Акагума (13, 17).

Обладателями бронзовых наград стали футболисты из Швейцарии, которые в воскресенье в матче за третье место обыграли сенегальцев (9:7).

Победа на мировом первенстве стала для российской сборной третьей в истории. Ранее она добивалась успеха в 2011 году, обыграв в финале бразильцев (12:8), и в 2013-м, победив в решающем матче испанцев (5:1). В 2015 и 2019 годах россияне становились бронзовыми призерами.

На групповой стадии команда России выступала в квартете А и вышла в плей-офф с первого места, набрав 6 очков. В группе россияне победили команды Японии (7:1), Парагвая (4:4, 5:4 - по пенальти) и США (5:4 в доп. время), в четвертьфинале сборная России обыграла команду Испании (4:2), в полуфинальном матче одолела швейцарцев (5:5, 5:4 - по пенальти).

О турнире

Чемпионат мира по пляжному футболу проводится раз в два года, впервые мировое первенство проходило в России. С 1995 по 2009 год турнир проводился ежегодно. Под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) мировое первенство проходит с 2005 года. Рекордсменом по победам является сборная Бразилии (14 раз), предыдущий чемпионат мира выиграли португальцы.

Для сборной России мировое первенство в Москве стало восьмым, впервые российская команда приняла участие в финальной части турнира в 1996 году в Рио-де-Жанейро, тогда россияне не смогли выйти из группы. В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) российским футболистам на турнире запрещено было демонстрировать государственные символы. На форме игроков отсутствовал герб страны, а государственный гимн заменял фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Сборная Японии принимала участие в мировом первенстве в 15-й раз, выход в финал московского турнира стал высшим достижением японцев, ранее команда Японии трижды занимала четвертое место.

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