Земсков считает, что чемпионат мира по пляжному футболу сложился для россиян идеально

В воскресенье сборная России обыграла команду Японии со счетом 5:2 в финале чемпионата мира, Земсков забил гол. Для российской команды эта победа на мировом первенстве стала третьей, Земсков выиграл турнир впервые. Полуфинальный матч между сборными России и Швейцарии Земсков и Алексей Макаров пропустили из-за удалений, также из-за перебора желтых карточек не играл Артур Папоротный. Основное и дополнительное время завершилось со счетом 5:5, в серии пенальти россияне победили со счетом 5:4.

"Можно ли говорить, что гол в финале все перевесил? У меня висит золотая медаль, конечно, можно, я готов был просидеть весь чемпионат мира на скамейке лишь бы выиграть его наконец-то. Я считаю, что все сложилось идеально, как будто по сценарию. В четвертьфинале три человека получили дисквалификацию, это дает право попасть в заявку третьему вратарю, он решает в серии пенальти, это ж какое-то чудо!"

"Сегодня выходит Юра Крашенинников, у которого вообще было повреждение на групповом этапе, четверых японцев сажает на спину и забивает гол, все сложилось идеально. Я бы не назвал сегодняшний матч спокойным, это чемпионат мира, здесь нет слабых соперников, нет слабо мотивированных команд. Даже команда США, сборная Мозамбика, которая по уровню, может быть, проигрывает грандам, но вы посмотрите, как они бьются. Они ни одного матча не отдали просто так, они выгрызают все, это чемпионат мира, все матчи "от ножа", - заключил Земсков.

Ранее сборная России выиграла чемпионат мира в 2011 году, обыграв в финале бразильцев (12:8), и в 2013-м, победив в решающем матче испанцев (5:1). В 2015 и 2019 годах россияне становились бронзовыми призерами.