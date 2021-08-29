Чернышенко отметил профессионализм и мужество российских игроков на ЧМ по пляжному футболу

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Российская команда на чемпионате мира по пляжному футболу одержала победу благодаря профессионализму и мужеству. Об этом ТАСС заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Инфантино назвал чемпионат мира по пляжному футболу в России лучшим в истории

В воскресенье в финальном матче российская сборная обыграла сборную Японии со счетом 5:2.

"Поздравляю всех спортсменов и тренерский состав. Благодаря вашему профессионализму и мужеству Россия стала трехкратным чемпионом мира по пляжному футболу. Это заслуженная победа, которую ждали восемь лет - последний раз наша команда выигрывала мировое первенство в 2013 году. На чемпионате спортсмены показали не только свой профессионализм и мастерство, но и доказали, что пляжный футбол в стране активно развивается и мы готовы выйти на новый уровень", - сказал вице-премьер.

"Отдельную благодарность за красивые и точные голы хочется выразить Федору Земскову, Андрею Новикову и Артуру Папоротному. И, конечно же, Юрию Крашенинникову, который дважды отправил мяч в ворота соперников. Так держать! Желаю новых побед и удачи", - добавил Чернышенко.

Чемпионат мира по пляжному футболу проводится раз в два года, впервые мировое первенство проходило в России. С 1995 по 2009 год турнир проводился ежегодно. Под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) мировое первенство проходит с 2005 года. Рекордсменом по победам является сборная Бразилии (14 раз), предыдущий чемпионат мира выиграли португальцы.