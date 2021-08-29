Копайгородский: Сочи получил развитие и стал олимпийским городом благодаря Жаку Рогге

СОЧИ, 29 августа. /ТАСС/. Сочи получил возможности для развития благодаря участию Жака Рогге, возглавлявшего на тот момент Международный олимпийский комитет, и решению провести в городе Олимпийские игры 2014 года. Такое мнение высказал мэр Сочи Алексей Копайгородский в своем Telegram-канале .

Рогге ушел из жизни в воскресенье на 80-м году жизни. Бельгиец был избран главой МОК в 2001 году на 112-й сессии МОК в Москве и руководил организацией до 10 сентября 2013 года. В 2007 году Сочи получил право на проведение зимних Олимпийских игр 2014 года.

"Не стало почетного президента Международного олимпийского комитета Жака Рогге, который был не только руководителем крупнейшей спортивной организации мира и преданным олимпийским принципам функционером, но и великим спортсменом. <…> Жак Рогге искренне радовался, когда российский курорт был выбран столицей Олимпиады, многократно бывал в нашем городе в составе координационной комиссии, пристально следил за подготовкой к Играм и ходом строительства спортивных объектов. Всегда отмечал высокие темпы и профессиональный подход российских организаторов Олимпиады-2014", - написал Копайгородский.

Он отметил, что, будучи президентом МОК, Рогге лично курировал весь этап подготовки.

Мэр заявил, что память о Рогге в Сочи сохранят. В частности, с ним связан с ним Музей спортивной славы города-курорта: Рогге был на открытии и сделал первую запись в книге посетителей. "Теперь для нас эта запись и сам музей - память о великом человеке, который внес большой личный вклад в развитие Сочи, помог обрести нашему городу статус спортивной столицы и международного курорта", - подчеркнул он.