Морейра: японцы намерены биться за титул на следующем чемпионате мира по пляжному футболу

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Сборная Японии по пляжному футболу намерена бороться за титул на следующем чемпионате мира. Об этом заявил журналистам капитан команды Одзу Морейра.

Японцы уступили в финале чемпионата мира в Москве россиянам со счетом 2:5.

"Они заслужили чемпионство, нам нужно учиться и думать о следующем чемпионате мира. Мы стали сильнее, думаю, что второе место не радует нас, но это хороший результат для пляжного футбола Японии, - сказал Морейра. - Федерация начинает думать о создании профессиональной лиги, помогать нам становиться сильнее. Можете быть уверены, на следующем чемпионате мира мы будем бороться за титул и станем сильнее, чем сегодня".

Капитан японцев выразил уверенность, что выступит на следующем чемпионате мира. "Конечно, я сыграю на следующем чемпионате мира. Не хочу играть как сейчас - будучи тренером и игроком. Я выполняю обе работы, но это стресс. Разочарован, потому что мы всегда бьемся за высшие места, но сегодня мы не выиграли", - добавил он.

Сборная Японии принимала участие в мировом первенстве в 15-й раз, выход в финал московского турнира стал высшим достижением японцев, ранее команда Японии трижды занимала четвертое место.

Следующий чемпионат мира пройдет в 2023 году.