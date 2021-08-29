{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Чемпионат мира по пляжному футболу в Москве

Морейра: японцы намерены биться за титул на следующем чемпионате мира по пляжному футболу

Выход в финал московского турнира стал высшим достижением сборной Японии
Одзу Морейра (справа) Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Одзу Морейра (справа)
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Сборная Японии по пляжному футболу намерена бороться за титул на следующем чемпионате мира. Об этом заявил журналистам капитан команды Одзу Морейра.

На эту тему
Сборная России выиграла домашний чемпионат мира по пляжному футболу
Сборная России выиграла домашний чемпионат мира по пляжному футболу

Японцы уступили в финале чемпионата мира в Москве россиянам со счетом 2:5.

"Они заслужили чемпионство, нам нужно учиться и думать о следующем чемпионате мира. Мы стали сильнее, думаю, что второе место не радует нас, но это хороший результат для пляжного футбола Японии, - сказал Морейра. - Федерация начинает думать о создании профессиональной лиги, помогать нам становиться сильнее. Можете быть уверены, на следующем чемпионате мира мы будем бороться за титул и станем сильнее, чем сегодня".

Капитан японцев выразил уверенность, что выступит на следующем чемпионате мира. "Конечно, я сыграю на следующем чемпионате мира. Не хочу играть как сейчас - будучи тренером и игроком. Я выполняю обе работы, но это стресс. Разочарован, потому что мы всегда бьемся за высшие места, но сегодня мы не выиграли", - добавил он.

Сборная Японии принимала участие в мировом первенстве в 15-й раз, выход в финал московского турнира стал высшим достижением японцев, ранее команда Японии трижды занимала четвертое место.

Следующий чемпионат мира пройдет в 2023 году.

Теги
Чемпионат мира по пляжному футболу в Москве
Женский чемпионат мира по хоккею
Российские хоккеистки поборются за пятое место чемпионата мира
Пятая позиция позволит российской команде сохранить место в группе А на следующем чемпионате мира
Российские хоккеистки поборются за пятое место чемпионата мира
Читать полностью