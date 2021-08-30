Тренер ПСЖ Почеттино: Месси далек от своей лучшей формы

ТАСС, 30 августа. Аргентинский нападающий французского "Пари-Сен-Жермен" Лионель Месси далек от своих лучших кондиций. Об этом рассказал главный тренер команды из Парижа Маурисио Почеттино, комментарий которого приводит телеканал RMC Sport .

В матче четвертого тура чемпионата Франции ПСЖ обыграл "Реймс" со счетом 2:0. Месси вышел на замену на 66-й минуте, сменив Неймара, и провел первый матч в составе ПСЖ. 34-летний аргентинец заключил контракт с клубом 10 августа.

"Месси был хорош, но он все еще далек от своей лучшей формы. Но он хорошо проявляет себя на тренировках и после паузы на матчи сборных будет в лучших кондициях", - сказал Почеттино.

Ранее Месси выступал только за "Барселону", в составе которой десять раз стал чемпионом Испании, семь раз - победителем Кубка Испании, восемь раз - Суперкубка Испании. Четыре раза он побеждал в Лиге чемпионов, трижды - в Суперкубке УЕФА, трижды - на клубном чемпионате мира. Рекордные шесть раз Месси получал "Золотой мяч" - приз, вручаемый лучшему игроку года.

ПСЖ одержал четыре победы и занимает первое место в чемпионате Франции. В следующем туре команда из Парижа примет "Клермон".