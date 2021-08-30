"Болельщики пригнали к золоту". Россияне выиграли чемпионат мира по пляжному футболу

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Сборная России по пляжному футболу в воскресенье выиграла домашний чемпионат мира. В решающем матче, который прошел на Фестивальной площади СК "Лужники", команда под руководством старшего тренера Михаила Лихачева обыграла сборную Японии - 5:2.

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Авторами голов в финальном матче в составе сборной России стали Федор Земсков (4-я минута), Юрий Крашенинников (13, 34), Андрей Новиков (15) и Артур Папоротный (19). У японцев оба мяча на счету Такуйи Акагумы (13, 17). Россияне в третий раз в истории выиграли чемпионат мира, до этого они завоевывали этот трофей в 2011 и 2013 годах. Японцы впервые дошли до матча за трофей, до этого их лучшим результатом было четвертое место в 2000, 2005 и 2019 годах. Россияне выступали на турнире без государственных символов - герб на форме был заменен логотипом с надписью "Наши парни", а гимн - фрагментом из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского, флаг страны - флагом Олимпийского комитета России, а название "сборная России" - командой Российского футбольного союза (РФС). Такие ограничения связаны с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA), наложенными на весь российский спорт на чемпионатах мира и Олимпийских играх. Финалисты сыграли на чемпионате мира уже во второй раз, первая встреча между ними, прошедшая на групповом этапе, также завершилась победой россиян - 7:1. Благодаря этому результату национальная команда вышла в плей-офф с первого места, опередив японцев по дополнительным показателям. В группе А россияне также победили команды Парагвая (4:4, 5:4 - по пенальти) и США (5:4, доп. вр.), в четвертьфинале сборная России обыграла команду Испании (4:2), в полуфинальном матче одолела швейцарцев (5:5, 5:4 - по пенальти). Игра в последний выходной лета вызвала большой ажиотаж среди болельщиков. На территории "Лужников" можно было встретить мужчин и женщин среднего возраста в различных национальных костюмах, молодежь больше предпочитала либо повседневную одежду, либо тематическую - связанную с большим футболом. Чаще всего на глаза корреспондентам ТАСС попадались любители футбола в форме сборной России, но порой можно было встретить тех, кто не стал даже в день финала чемпионата мира отказываться от клубных пристрастий. Среди них чаще всего попадались поклонники московского "Спартака", но порой можно было увидеть и болельщиков других столичных команд - ЦСКА, "Динамо", "Локомотива" и "Торпедо". Японские болельщики, которых в этот вечер на стадионе было несколько десятков, верили в то, что их команда возьмет верх. Самым колоритным из них был молодой человек славянской внешности в форме азиатской сборной. Он объяснил журналистам, что его сестра живет в Японии на протяжении 20 лет и его племянник является гражданином этой страны. Он заявил, что не откажется от поддержки любимой команды вне зависимости от счета. Лучший чемпионат мира После игры президент Российского футбольного союза Александр Дюков отметил, что российские игроки проявили себя настоящими бойцами. "Нужно стремиться к тому, чтобы у нас были успехи во всех разновидностях футбола, и мы будем над этим работать, - сказал Дюков журналистам. - Сегодняшний успех - результат очень серьезной работы тренерского штаба, и ребята проявили себя настоящими бойцами. Команда очень хорошо подготовилась функционально и тактически, проявив бойцовские качества, когда проигрывала, было нескольких таких волевых побед".

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что команда победила благодаря мужеству и профессионализму. "Поздравляю всех спортсменов и тренерский состав. Благодаря вашему профессионализму и мужеству Россия стала трехкратным чемпионом мира по пляжному футболу. Это заслуженная победа, которую ждали восемь лет - последний раз наша команда выигрывала мировое первенство в 2013 году. На чемпионате спортсмены показали не только свой профессионализм и мастерство, но и доказали, что пляжный футбол в стране активно развивается и мы готовы выйти на новый уровень", - сказал Чернышенко ТАСС. Помощник президента РФ Игорь Левитин высоко оценил победу сборной России на чемпионате мира. "По мнению наших коллег, это один из лучших турниров, - сказал Левитин ТАСС. - Стать в третий раз чемпионами мира - это очень круто, ребята молодцы. Больше всего понравилось движение, ребята менялись каждые 30 секунд, что очень необычно для нас". "Это лучший чемпионат мира по пляжному футболу в истории. Три года назад был лучший чемпионат мира, теперь этот", - заявил журналистам президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино. Также Инфантино отметил, что счастлив вернуться в Россию после чемпионата мира по футболу в России, который ФИФА признала лучшим в истории. "Три года назад были эмоции, сегодня тоже большие эмоции, - отметил Инфантино. - Русские люди должны чувствовать гордость, ведь команде достался титул, только один чемпион на турнире. Сегодня ощутил большие эмоции от возвращения в Москву, очень счастлив". Болельщики гнали вперед Финальный матч стал самым посещаемым на чемпионате мира, но пока организаторы соревнования не опубликовали точное количество болельщиков на игре. Как сообщили ТАСС в организационном комитете турнира, матчи посетили свыше 50 тыс. зрителей. Игры чемпионата мира проходили в Москве на Фестивальной площади СК "Лужники", арена вмещает 5 тыс. зрителей, матчи турнира могли посетить 50% болельщиков от общей вместимости арены. Зрители могли прийти на игры без QR-кодов и документов об отрицательном результате ПЦР-теста.

"Чемпионат мира получился и удался в том числе и благодаря праздничной атмосфере трибун, - сказал Дюков журналистам. - Это такой фактор давления - игроки понимали, что это ответственность за результат. С другой стороны, эта поддержка перевесила и помогла нашим ребятам добиться такой победы". Игрок сборной России Андрей Котенев также отметил вклад болельщиков в победу команды. "Конечно, понимаем, что вошли в историю, это домашний чемпионат мира, - сказал Котенев журналистам. - Понятно, что не было такого ажиотажа, когда турнир проходил в других странах, а наша страна умеет проводить турниры подобного уровня. Поэтому очень классно, трибуны были забиты, спасибо болельщикам, которые приходили на каждую игру, это было замечательно. Конечно, слышим во время игры их поддержку, когда они кричат наши фамилии, понятно, что где-то не реагируем, но мы слышим всю эту поддержку, она нас гнала вперед, пригнала к золотым медалям". Лихачев в разговоре с журналистами заявил, что команда показала идеальную игру в финале. "Финал есть финал, сборная Японии показала потрясающий футбол, с ними было действительно очень сложно играть, - сказал тренер россиян. - Но ребята сегодня выполнили все, о чем я их просил, потому что вчера [в полуфинале] не все получилось. Сегодня сыграли почти в идеальный футбол". "Ответственность, конечно, довлела, вы видели наш матч со сборной США: коленки тряслись, задержка матча, долгая церемония открытия, было непросто. Первый матч очень важен с точки зрения результата, неважно, как ты играешь, главное - выиграть, а дальше мы прибавляли с каждой игрой. Кто будет изучать, как готовить команду к большим турнирам, обратитесь ко мне, команда должна прибавлять с каждым матчем. К третьей игре мы пришли в той форме, чтобы добиться результата", - добавил Лихачев. Капитан сборной Японии Одзу Морейра также признал, что россияне заслужили чемпионство. "Нам нужно учиться и думать о следующем чемпионате мира, - сказал Морейра журналистам. - Мы стали сильнее, думаю, что второе место не радует нас, но это хороший результат для пляжного футбола Японии. Федерация начинает думать о создании профессиональной лиги, помогать нам становиться сильнее. Можете быть уверены, на следующем чемпионате мира мы будем бороться за титул и станем сильнее, чем сегодня". Лучшие игроки турнира Земсков, который был удален в четвертьфинале и пропустил полуфинал, рассказал, что чемпионат мира сложился для россиян идеально. "Можно ли говорить, что гол в финале все перевесил? У меня висит золотая медаль, конечно, можно, я готов был просидеть весь чемпионат мира на скамейке лишь бы выиграть его наконец-то. Я считаю, что все сложилось идеально, как будто по сценарию. В четвертьфинале три человека получили дисквалификацию, это дает право попасть в заявку третьему вратарю, он решает в серии пенальти, это ж какое-то чудо!" - сказал Земсков журналистам.

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