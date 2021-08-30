Белорусы мимо третьей Олимпиады. Определились все участники хоккейного турнира Игр-2022

Изначально соревнования должны были пройти с 27 по 30 августа 2020 года, но из-за пандемии коронавируса практически все турниры под эгидой Международной федерации хоккея (IIHF) были отменены или перенесены. Мужской квалификационный турнир был перенесен на год.

Матчи приняли Осло, Рига и Братислава - столицы трех стран, в которых хоккей развит неплохо по средним меркам, а национальные сборные если не входят в элиту чемпионата мира, то нередко дают фаворитам бой. Фаворитами они были в своих мини-соревнованиях. Турнир в это время года интересен еще и тем, что в нем выступают и игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Тренировочные лагеря клубов НХЛ еще не открыты, поэтому федерациям надо было решить вопрос только со страховкой игроков.

В самом олимпийском турнире, который пройдет в феврале следующего года, полностью была сформирована только группа А, куда вошли команды Канады, США, Германии и Китая. В группе В выступят команды России, Чехии и Швейцарии, которые ждали одну из сборных из квалификации. В группе С из квалификационного турнира выступят две команды, которые должны были присоединиться к сборным Финляндии и Швеции. Команды, отобравшиеся из квалификации, распределялись по группам согласно рейтингу IIHF, и россиянам должна была достаться слабейшая по рейтингу сборная.

Связка Витолиньш - Знарок в действии

В квалификации внимание могли обратить на себя команды в группах D и Е. В Братиславе вместе с хозяевами, австрийцами и поляками выступала команда Белоруссии, которая в последний раз играла на Олимпиаде в 2010 году в Ванкувере. К квалификации белорусы усилились Егором Шаранговичем ("Нью-Джерси"), Владиславом Колячонком (система "Аризоны"), Ильей Соловьевым (система "Калгари") и Алексеем Протасом (система "Вашингтона"), а также пятью натурализованными уроженцами Северной Америки: форвардами Шейном Принсом ("Автомобилист"), Франсисом Паре ("Динамо", Минск) и Джеффом Плэттом ("Салават Юлаев"), защитником Ником Бэйленом ("Трактор") и вратарем минского "Динамо" Дэнни Тэйлором.

Однако в первом матче белорусы сенсационно проиграли полякам (0:1), а после победы над австрийцами (5:2) уступили в матче за первое место в группе, которое давало путевку в Пекин, словакам - 1:2. Присутствие пяти натурализованных игроков не помогло белорусам, которые в атаке ничего не смогли сделать.

Датчане в заключительном матче обыграли норвежцев со счетом 2:0, что помогло им занять первое место в группе и попасть в группу Олимпиады к россиянам как наихудшей среди всех команд по рейтингу IIHF. Вторую шайбу у них забросил Николай Элерс из "Виннипега". Латвийцы выиграли домашнюю квалификацию в Риге, при этом главный тренер хозяев Харийс Витолиньш находился в контакте со своим многолетним соратником Олегом Знарком, который сейчас без работы и помогал ему консультациями. Латвийцы и словаки сыграют в группе С.