"В Токио не хватало ребят из команды". Вера Муратова и Хеда Бериева о Паралимпийских играх

ТОКИО, 30 августа. /ТАСС/. Команду Паралимпийского комитета России (ПКР) в соревнованиях по пауэрлифтингу на Играх в Токио представляли две девушки - Вера Муратова и Хеда Бериева. Муратова завоевала бронзовую медаль в весовой категории до 79 кг, а Бериева стала пятой в весе до 73 кг.
"Результат хороший, но не отличный, - рассказала ТАСС Бериева после завершения соревнований. - Хотелось бы большего, как мы и планировали. Может быть, переволновалась. У нас в Токио всего два спортсмена из команды - я и Вера, это сказалось на нашем настрое".
Перед Паралимпийскими играми спортсменки прошли долгий тренировочный сбор - с 17 июля по 19 августа они тренировались в Алексине. Всей командой. "Все ребята очень поддерживали нас с Верой на этом сборе перед Паралимпиадой, говорили напутственные слова, - вспоминает Бериева. - Они были очень рады за нас, за то, что мы едем в Токио".
"Мне было сложно, когда поняла, что на Игры отправляемся только мы с Хедой, - поделилась эмоциями Муратова. - Для некоторых это пропуск вторых подряд Игр. Года идут, мы не молодеем. Безумно обидно за ребят".
Паралимпийские соревнования из-за пандемии коронавируса проходят без зрителей, но выступающие в одном виде спортсмены зачастую остаются в зале и поддерживают соотечественников. Болеют по-настоящему - с криками, флагами и скандированием.
"Да, каждая страна кричит за своих во время выступления, нам с Верой этого не хватало, - рассказала Бриева. - Ведь мы всегда ездим большой дружной командой, поддерживаем друг друга. Конечно, старший тренер нас настраивал и выводил, спасибо ему большое, но вот такой близкой поддержки, которую обычно дает команда, не хватило. Если бы ребята были с нами, возможно, и выступили бы немного по-другому".
Закрыться ото всех
Муратова перед Паралимпийскими играми исчезла из всех соцсетей и отказывалась от общения с журналистами. "Да, я действительно закрылась, как могла, ни на какие вопросы не отвечала. Я не люблю давать никаких обещаний, а мне обычно начинают задавать вопросы про медали. Говорят, давай, рви там всех. Мне это тяжело, на самом деле, поэтому я так закрылась. Как видите, помогло", - смеется медалистка Игр.
Из-за коронавируса Паралимпиаду перенесли на год. И это ощутимый срок для того, кто ждал эти Игры уже восемь лет.
"Расстроилась, когда узнала о переносе Паралимпиады, но тут нам немного повезло - Всемирная федерации пара пауэрлифтинга решила провести Кубок мира в режиме онлайн. Начала участвовать в этой серии, была сконцентрирована на соревнованиях, поэтому удалось не поддаться другим мыслям. Но и работать пришлось много. Последние годы я так много работала, что вот немного не хватило времени, чтобы восстановиться перед Паралимпийскими играми", - пояснила Муратова.
"Несмотря на непонятную ситуацию в мире из-за коронавируса, мы готовились и не сдавались, вся наша сборная, - добавила спортсменка. - Я была на Паралимпиаде в Лондоне, стала там четвертой, и для меня большая честь в том, что отобралась на Игры в Токио. Как прошли эти девять лет от Паралимпиады до Паралимпиады? В усиленной подготовке. Готовилась-готовилась, а в последний момент что-то произошло, что не позволило мне подняться на ступеньку повыше. Но расстраиваться не стоит, будем готовиться дальше".
Поддержка матери и слова сестры
Муратова пришла в тренажерный зал для того, чтобы поддержать физическое состояние, сначала не было никаких мыслей про спортивную карьеру. Но постепенно спорт для нее стал делом жизни. "Так получилось, что у нас в городе развивается пара пауэрлифтинг. Постепенно начала заниматься, выезжать на краевые соревнования, на чемпионаты России. В 2010 году я встретилась со своим тренером, так и работаем с ним по сей день", - рассказала спортсменка.
"Дома за меня болела мамулечка, уже ждет меня обратно. У меня еще и сестра, и брат, все в разных городах живем. Но они всегда смотрят соревнования, поддерживают, как и все мои друзья", - рассказала Муратова.
Для Бериевой спорт - история семейная. Она начала заниматься пауэрлифтингом вслед за своей старшей сестрой. Лариса Бериева - призер международных соревнований и двукратная чемпионка России,
"Мы с сестрой всегда друг друга поддерживаем, болеем друг за друга. Как? Ну есть у нас маленькие секретики, не расскажу, - смеется Бериева. - Да, Лариса тоже спортсменка, но ее поддержка именно как родного человека, технические моменты не обсуждаем. Техника - это все к тренерам, они все знают и грамотно рассчитывают, туда даже лезть не надо".
"Лариса сейчас готовится к участию в Кубке России, а потом - к чемпионату мира, как и я. Вот на чемпионате мира уже постараемся поднять результаты", - заключила спортсменка.