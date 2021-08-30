"В Токио не хватало ребят из команды". Вера Муратова и Хеда Бериева о Паралимпийских играх

ТОКИО, 30 августа. /ТАСС/. Команду Паралимпийского комитета России (ПКР) в соревнованиях по пауэрлифтингу на Играх в Токио представляли две девушки - Вера Муратова и Хеда Бериева. Муратова завоевала бронзовую медаль в весовой категории до 79 кг, а Бериева стала пятой в весе до 73 кг.

"Результат хороший, но не отличный, - рассказала ТАСС Бериева после завершения соревнований. - Хотелось бы большего, как мы и планировали. Может быть, переволновалась. У нас в Токио всего два спортсмена из команды - я и Вера, это сказалось на нашем настрое".

Перед Паралимпийскими играми спортсменки прошли долгий тренировочный сбор - с 17 июля по 19 августа они тренировались в Алексине. Всей командой. "Все ребята очень поддерживали нас с Верой на этом сборе перед Паралимпиадой, говорили напутственные слова, - вспоминает Бериева. - Они были очень рады за нас, за то, что мы едем в Токио".

"Мне было сложно, когда поняла, что на Игры отправляемся только мы с Хедой, - поделилась эмоциями Муратова. - Для некоторых это пропуск вторых подряд Игр. Года идут, мы не молодеем. Безумно обидно за ребят".

Паралимпийские соревнования из-за пандемии коронавируса проходят без зрителей, но выступающие в одном виде спортсмены зачастую остаются в зале и поддерживают соотечественников. Болеют по-настоящему - с криками, флагами и скандированием.

"Да, каждая страна кричит за своих во время выступления, нам с Верой этого не хватало, - рассказала Бриева. - Ведь мы всегда ездим большой дружной командой, поддерживаем друг друга. Конечно, старший тренер нас настраивал и выводил, спасибо ему большое, но вот такой близкой поддержки, которую обычно дает команда, не хватило. Если бы ребята были с нами, возможно, и выступили бы немного по-другому".

Закрыться ото всех

Муратова перед Паралимпийскими играми исчезла из всех соцсетей и отказывалась от общения с журналистами. "Да, я действительно закрылась, как могла, ни на какие вопросы не отвечала. Я не люблю давать никаких обещаний, а мне обычно начинают задавать вопросы про медали. Говорят, давай, рви там всех. Мне это тяжело, на самом деле, поэтому я так закрылась. Как видите, помогло", - смеется медалистка Игр.