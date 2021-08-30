Adidas останется эксклюзивным экипировщиком футбольных сборных России до 2026 года

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) и германский концерн по производству спортивной обуви и одежды Adidas заключили соглашение о продлении технического спонсорства до 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Adidas продолжит быть эксклюзивным экипировщиком всех мужских и женских сборных России по футболу, мини-футболу, пляжному футболу и киберфутболу, включая юношеские команды.

В рамках сотрудничества стороны продолжат объединять усилия для дальнейшего развития и популяризации всех направлений футбола в России. Соглашением предусмотрено выделение дополнительных средств для реализации совместных социальных проектов, которые позволят большему количеству людей попробовать себя в футболе. Ключевыми стратегическими направлениями станут развитие детско-юношеского футбола в рамках долгосрочного участия компании в проектах РФС, а также женского футбола.

"Партнерство РФС и Adidas началось 13 лет назад, - сказал президент РФС Александр Дюков. - И мы рады, что достигли соглашения о его продолжении. Компания Adidas не только экипирует наши сборные: вместе мы реализуем целый ряд спортивных и социальных проектов, направленных на развитие всех разновидностей футбола в России, а также на дальнейший рост массовости и популярности спорта номер один в стране. Наше соглашение подразумевает продолжение этих проектов и реализацию новых инициатив".

Adidas является техническим партнером РФС с 2008 года.