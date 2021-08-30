Титов считает, что ковидный режим на чемпионатах мира по гимнастике в Японии не изменится

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Международная федерация гимнастики (FIG) на данный момент считает, что на чемпионатах мира по спортивной и художественной гимнастике в Японии будет сохранен такой же режим для спортсменов и представителей команд, какой был на Олимпийских играх. Такое мнение ТАСС высказал первый вице-президент FIG Василий Титов.

Ранее портал Inside the Games сообщил, что правительство Японии отменит обязательный карантин по прибытии в страну во время чемпионатов мира по гимнастике.

"Это вопрос к правительству Японии, а не к нам, - сказал Титов. - Они действительно там смягчают режим после Паралимпийских игр, но связано ли это просто с изменением ситуации или это шаг навстречу чемпионатам, мне сказать трудно".

"Я думаю, что карантин для спортсменов и представителей команд будет, если они не отменят карантин в стране. Будет пока примерно такой же режим, как на Олимпийских играх, мы пока исходим из этого", - добавил собеседник ТАСС.

Во время Олимпийских игр все вовлеченные лица должны были пройти обязательный 14-дневный карантин после прибытия в Японию.

Чемпионат мира по спортивной гимнастике пройдет в японском Китакюсю с 18 по 24 октября, по художественной гимнастике - там же с 27 по 31 октября.