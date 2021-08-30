Жданов выиграл бронзу Паралимпиады в плавании на дистанции 200 м вольным стилем

ТОКИО, 30 августа. /ТАСС/. Россиянин Роман Жданов завоевал бронзовую медаль Паралимпийских игр в Токио в плавании на дистанции 200 м вольным стилем.

Жданов преодолел дистанцию за 2 минуты 58,48 секунды. Первое место с мировым рекордом занял израильтянин Ами Омер Дадаон (2.44,84). Вторым стал японец Такаюки Судзуки (2.55,15).

Спортсмены выступали в категории S4, у пловцов этого класса есть проблемы с координацией, затрагивающие все четыре конечности, или у них есть движения в руках, но не работают туловище или ноги.

Жданову 23 года, он родился в Горно-Алтайске, начал заниматься спортом в 2013 году, россиянин является заслуженным мастером спорта России. В его активе пять золотых, две серебряные и пять бронзовых наград чемпионатов мира. На чемпионатах Европы он завоевал восемь золотых, две серебряные и пять бронзовых медалей. На Паралимпийских играх в Токио Жданов завоевал золотые медали в плавании на дистанциях 50 м брассом и 150 м комплексным плаванием (оба раза с мировым рекордом) и бронзовую медаль в плавании на дистанции 100 м вольным стилем.

Сборная России занимает четвертое место в медальном зачете Паралимпиады, российские спортсмены завоевали 16 золотых, 11 серебряных и 29 бронзовых наград. Лидером зачета остается сборная Китая (49-31-29), далее идут британские (25-19-20) и американские (17-17-10) спортсмены.