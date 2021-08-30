Путин направил главе МОК телеграмму соболезнований в связи со смертью Жака Рогге

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил главе Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху телеграмму соболезнований в связи со смертью бывшего руководителя этой организации Жака Рогге. Об этом сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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"Президент направил телеграмму господину Баху, где выразил соболезнования в связи с кончиной его предшественника, господина Рогге", - сказал представитель Кремля.

Песков отметил, что с Рогге Путина связывают "годы очень тесного взаимодействия при подготовке и проведении Олимпиады в Сочи и других спортивных мероприятий".

29 августа стало известно, что Жак Рогге скончался на 80-м году жизни. Он был президентом МОК с 2001 года по 2013 год, затем занимал пост почетного президента МОК. В 2014-2018 гг. Рогге был спецпосланником ООН по делам молодежи, беженцев и спорта.