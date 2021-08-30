Пловчиха Шишова завоевала бронзу Паралимпийских игр на дистанции 100 м вольным стилем

ТОКИО, 30 августа. /ТАСС/. Россиянка Юлия Шишова завоевала бронзовую медаль Паралимпийских игр в Токио в плавании на дистанции 100 метров вольным стилем.

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Шишова показала результат 1 минута 49,63 секунды. Победу одержала итальянка Арьола Трими (1.30,22), второй стала американка Линне Смит (1.37,68). Россиянка Зоя Щурова финишировала пятой (2.07,69).

Спортсменки соревновались в категории S3, в ней выступают атлеты с серьезными нарушениями конечностей, включая квадриплегию от травмы спинного мозга, тяжелый церебральный паралич и множественные ампутации.

Шишовой 24 года, ранее на Играх в Токио она завоевала бронзу на дистанции 50 метров на спине. Шишова является мастером спорта России международного класса, в 2020 году она стала чемпионкой Европы. К спорту Шишову приобщила ее мать, спортсменка предпочитает активный отдых.

Сборная России идет на четвертом месте в медальном зачете Паралимпийских игр в Токио, имея в активе 17 золотых, 11 серебряных и 31 бронзовую награду. Лидирует команда Китая (54-35-30), далее идут британцы (25-19-20) и американцы (17-18-12).