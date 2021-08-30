Пловчиха Шишова заявила, что довольна своим выступлением на Паралимпиаде

ТОКИО, 30 августа. /ТАСС/. Двукратный бронзовый призер Паралимпиады в Токио в плавании россиянка Юлия Шишова осталась довольна своим выступлением на Играх, к которым готовилась 10 лет. Об этом она рассказала журналистам.

В понедельник россиянка завоевала бронзу на дистанции 100 метров вольным стилем, в воскресенье она стала третьей на дистанции 50 метров на спине. Спортсменка соревновалась в категории S3 (атлеты с серьезными нарушениями работы конечностей).

"Бронзовая медаль в психологическом плане досталась мне немного легче, чем вчера. Просто вчера все было впервые, а сегодня мы уже знали основных соперников. Перед стартом я настраивалась на спокойствие, чтобы не паниковать на дистанции. Хорошо, что у меня получается. Это был мой последний старт здесь, и теперь меня отпустило", - сказала Шишова.

Спортсменка рассказала, какой путь ей довелось пройти, чтобы добиться успеха. "Я довольна своим выступлением на Паралимпийских играх в Токио, и хорошо, что все так позитивно закончилось, путь к паралимпийским медалям у меня занял 10 лет. Я сначала пришла в плавание для прохождения реабилитации в связи с заболеванием, а потом все переросло в спортивное плавание, в 2011 году у меня состоялся первый старт, мне нравится ощущать адреналин. Теперь будем готовиться к Паралимпийским играм в Париже, времени осталось немного. Я там еще ни разу не была", - добавила она.

Шишовой 24 года, она является мастером спорта России международного класса, в 2020 году стала чемпионкой Европы. К спорту Шишову приобщила мать, спортсменка предпочитает активный отдых.