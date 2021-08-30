Глава совета директоров хоккейного "Динамо" прокомментировал частые перестановки в клубе

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Частые случаи смены руководства в московском хоккейном клубе "Динамо" связаны с изменением форм управления и не являются системной проблемой. Об этом журналистам заявил председатель совета директоров клуба Виктор Воронин.

5 июля должность исполняющего обязанности генерального менеджера клуба занял Алексей Сопин. Ранее занимавший этот пост Виктор Меркулов перешел на новую должность в системе клуба.

"Смены происходили не из-за личностей гендиректоров, а из-за смены форм управления. В прошлом сезоне были некоторые нарекания по выходу на финальные стадии, поэтому были приняты меры по изменению тренерского штаба и руководства. Это не является системной проблемой. Задача - повысить эффективность и качество работы клуба, пока нельзя сказать, что все перемены завершены: генеральному директору поручено доработать структуру клуба, будут еще некоторые изменения, думаю, что мы сократим некоторые должности", - сказал Воронин.

"Акционеры клуба не ставят цели выиграть Кубок Гагарина, они делают упор на развитие динамовского хоккея, чтобы была четкая преемственность академии, молодежных команд. Сейчас мы пытаемся подключить Великий Новгород, Нижний Новгород, повысить эффективность ВХЛ и, соответственно, укрепить команду КХЛ. Нет самоцели рваться на первые роли, у нас стоит задача создать систему в течение ближайших трех-пяти лет, чтобы все ребята понимали, что у них есть перспективы развития в клубе", - отметил председатель совета директоров "Динамо".

Также Воронин рассказал, вернулся ли в руководство клуба Андрей Сафронов, который приходил на предсезонные матчи клуба в подмосковном Новогорске. "Советы Сафронова воспринимаются разумно, ему никто не мешает приходить советовать. Должности в составе хоккейного клуба "Динамо" на сегодняшний момент у него нет", - сказал он.