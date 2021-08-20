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КХЛ

Тюркин назначен генеральным директором московского хоккейного клуба "Динамо"

В конце июля от этой должности был освобожден Евгений Кровопусков
Генеральный директор хоккейного клуба "Динамо" Михаил Тюркин Станислав Красильников/фотохост-агентство ТАСС
Описание
Генеральный директор хоккейного клуба "Динамо" Михаил Тюркин
© Станислав Красильников/фотохост-агентство ТАСС

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Михаил Тюркин назначен на должность генерального директора московского хоккейного клуба "Динамо". Об этом сообщает пресс-служба бело-голубых.

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С 2010 по 2012 год Тюркин возглавлял "Динамо". Позднее он был назначен на должность вице-президента клуба, от которой был освобожден в 2016 году. При Тюркине "Динамо" дважды стало обладателем Кубка Гагарина (2012, 2013).

С апреля 2019 года пост генерального директора занимал Евгений Кровопусков. В конце июля он был освобожден от должности и был назначен советником председателя совета директоров.

В прошедшем сезоне "Динамо" дошло до четвертьфинала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), где проиграло в серии петербургскому СКА (1-4). Новый сезон КХЛ стартует 1 сентября.

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