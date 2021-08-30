Кудашов: тренерский штаб "Динамо" имеет опасения по поводу вратарской позиции

В составе "Динамо" играют вратари Иван Бочаров и Александр Еременко. "Не буду лукавить, мы все понимаем, что Еременко уже 41 год, Бочаров играет нестабильно, - сказал Кудашов. - Опасения есть, но последние игры показывают, что когда оборона выстроена правильно, то и здесь проблем нет".

На данный момент "Динамо" заключило контракты с четырьмя иностранными игроками. Согласно регламенту КХЛ, российские клубы могут включать в заявку на матч пять иностранных игроков. "Работа ведется по всем позициям, мы ищем качественного легионера, если такой появится, мы рассмотрим вариант подписания контракта с ним. На данный момент мы в поиске, не хотим занимать позицию легионера лишь бы кем, смотрим в первую очередь на североамериканский рынок, но европейский и российский тоже будем смотреть", - отметил исполняющий обязанности генерального менеджера клуба Алексей Сопин.

"Мы рассматриваем и вратарскую позицию, но у нас выбыл нападающий Артем Федоров, это вносит определенные корректировки. Место под потолком есть", - добавил он.

Регулярный чемпионат КХЛ стартует 1 сентября. В первом матче московское "Динамо" 3 сентября примет одноименную команду из Минска.