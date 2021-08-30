Чернышенко и Куйвашев обсудили подготовку к летней Универсиаде в Екатеринбурге

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провели встречу, на которой обсудили процесс подготовки к летней Универсиаде 2023 года в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба правительства России.

"Специально к Универсиаде в столице Урала возводятся новые спортивные объекты, на которых пройдут состязания по 18 видам спорта. В этом году уже сдана в эксплуатацию Академия волейбола Николая Карполя. Продолжается возведение Деревни Универсиады, Центра художественной и эстетический гимнастики, дворцов дзюдо и самбо. Необходимо обеспечить жесткий контроль графиков их строительства, нельзя допускать отставаний. Объекты должны быть сданы в срок", - сказал Чернышенко.

Вице-премьер отметил, что в рамках подготовки к соревнованиям в Екатеринбурге организована работа по медицинскому и медийному сопровождению Универсиады, организации питания и транспорта, а также по обеспечению безопасности .

"Весь комплекс работ ведется в соответствии с принятыми решениями, с учетом предложений, данных на заседаниях федерального и регионального оргкомитетов. Для проведения Игр будет задействован 31 спортивный объект, в том числе девять новых. В соответствии с требованиями FISU необходимо привести в нормативное состояние 22 действующих объекта спорта", - отметил Куйвашев.

В рамках встречи Чернышенко и Куйвашев обсудили конкретные шаги по созданию информационно-коммуникационной инфраструктуры Игр.

Всемирные студенческие игры пройдут в Екатеринбурге с 8 по 19 августа 2023 года. В соревновательную программу входят состязания по 18 видам спорта, в ходе которых будет разыграно 246 комплектов медалей. Решение о проведении в Екатеринбурге Универсиады было принято 2 июля 2019 года исполкомом Международной федерации университетского спорта (FISU). Россия второй раз примет летнюю Универсиаду, в предыдущий раз соревнования проходили в Казани в 2013 году, кроме того, Москва принимала летнюю Универсиаду в 1973 году, в 2019 году Красноярск был столицей зимней Универсиады.