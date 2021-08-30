Легкоатлет Торсунов заявил, что шел к победе на Паралимпийских играх с 2014 года

ТАСС, 30 августа. Российский прыгун в длину Евгений Торсунов шел к золотой медали Паралимпийских игр с 2014 года. Об этом спортсмен рассказал журналистам.

В понедельник Торсунов стал победителем Паралимпиады в соревновании среди спортсменов категории Т36 (нарушения координации).

"Я очень рад, что победил сегодня, очень счастлив, - сказал Торсунов. - Сегодня в финале что-то получалось у меня, что-то - нет, тренер очень помогала мне по ходу финала, корректировала, говорила, что нужно сделать. Я старался, и вот золотая медаль, это результат нашей с тренером работы, это общая заслуга. По ходу финала я не смотрю на результаты соперников, мне главное - мой результат".

"Я долго шел к этому дню, с 2014 года. Я просто шел к своей цели и занимался тем, что мне нравится. Я был готов выступать и на Играх в Рио, я отобрался и никуда не поехал. Но у нас тогда были альтернативные игры, и там я показал результат", - добавил спортсмен.

Торсунов отметил, что из-за переживаний испытывает проблемы со сном. "После Токио больше всего хочется поспать, но у меня еще один вид программы здесь, 100 метров, - отметил Торсунов. - После тренировок устаешь сильно, тревожный сон, переживаешь. Перед финалом тоже не очень спал".

Торсунову 31 год. Он является двукратным чемпионом мира, также на мировых первенствах он завоевал серебряную и бронзовую медали. На чемпионатах Европы в активе Торсунова три золотые награды. В свободное время спортсмен изучает компьютерные технологии.