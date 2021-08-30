Глава WADA заявил, что Рогге сыграл жизненно важную роль в развитии агентства

Рогге ушел из жизни 29 августа на 80-м году жизни. Бельгиец был избран главой МОК в 2001 году на 112-й сессии МОК в Москве и руководил организацией до 10 сентября 2013 года. В 2007 году Сочи получил право на проведение зимних Олимпийских игр 2014 года.

"WADA хотело бы отметить огромный вклад, который господин Рогге внес как в спорт, так и в общество в целом, будучи величиной в мире спорта, - сказал Банька. - Он был атлетом, который сначала представлял Бельгию в сборной по регби, а затем в парусном спорте на трех Олимпийских играх".

"Его пребывание на посту президента МОК совпало с первыми годами WADA, и он сыграл жизненно важную роль в его развитии. Он оказывал агентству полную и безоговорочную поддержку, так как знал о важности борьбы с допингом. Без его сильных лидерских качеств в роли защитника чистого спорта маловероятно, что WADA добилось бы успеха, поскольку ему удалось согласовать антидопинговые меры во всех видах спорта и странах мира. Выражаю глубочайшие соболезнования от своего лица и от лица всех сотрудников WADA друзьям и семье господина Рогге, а также всем нашим коллегам в МОК", - заключил он.

WADA было основано в 1999 году, Банька возглавляет организацию с января 2020 года.